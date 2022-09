Impossibile dimenticarsi di Suor Cristina Scuccia: la sua voce conquistò tutti, ma cosa fa oggi?

Dimenticarsi di Suor Cristina Scuccia è impossibile: la sua voce conquistò tutti, ma cosa fa oggi? L’abbiamo appena scoperto.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei: Suor Cristina continua ad essere amatissima. Fattasi conoscere dal pubblico italiano in seguito alla sua partecipazione a The Voice, la giovane ragazza ha immediatamente conquistato tutti con la sua voce. Come dimenticare, ad esempio, la sua esibizione nel corso delle blind audition di quell’anno e lo stupore di Raffaella Carrà nel constatare che – dietro a quell’incredibile voce – ci fosse una suora.

Il percorso di Suor Cristina a The Voice è stato davvero impressionante. Seppure ci fossero tanti altri concorrenti dalla voce importante, la giovane Scuccia è riuscita a sbaragliare la concorrenza e ad aggiudicarsi il titolo di vincitrice. Da quel momento, la carriera in tv di Cristina è stata tutta in salita! Non solo, infatti, ha preso parte ad un’edizione di Ballando con le stelle, dimostrando anche la sua bravura nel ballo, ma è diventata il volto di diversi altri programmi nostrani.

Cosa fa, però, oggi? Sono trascorsi anni dalla sua ultima apparizione in tv, ma com’è cambiata oggi la vita dell’amatissima Suor Cristina Scuccia? Ecco cosa abbiamo appena scoperto sul suo conto.

Cosa fa oggi Suor Cristina Scuccia? Com’è cambiata la sua vita dopo il successo

All’epoca del suo debutto in tv come concorrente di The Voice, Suor Cristina Scuccia ha facilmente conquistato l’attenzione su di sé. Dalla sua parte, la giovanissima ragazza non solo aveva una voce che faceva sognare, ma un carattere ed una dolcezza tale da permetterla un successo spropositato. Siete curiosi, però, di sapere che cosa fa oggi? Sono trascorsi quasi 10 anni dalla sua prima apparizione televisiva e diversi da quando è apparsa sul piccolo schermo per l’ultima volta, ma in tantissimi si chiedono che fine abbia fatto oggi e come sia cambiata la sua vita. Curiosi di saperlo anche voi? Ci pensiamo noi a dirvelo!

Così come abbiamo recentemente fatto con Monica Ruggeri, ex protagonista della prima edizione di Non è la rai, non abbiamo potuto fare a meno di metterci alla ricerca di Suor Cristina Scuccia. E, rintracciandola sui social, abbiamo constatato che la sua vita è ben poco cambiata. Certo, sembrerebbe che la giovanissima suora abbia scelto di dire ‘addio’ alla tv, ma non alla sua passione per la musica e l’amore per Dio. A distanza di più di 10 anni dal suo ‘si’ alla fede, Cristina ha rinnovato le sue promesse qualche tempo fa, consolidando sempre di più il suo legame.

Poco attiva sul suo canale Instagram, sembrerebbe che Suor Cristina nei mesi scorsi abbia subito un grave lutto: la morte del suo papà. Vi piacerebbe poterla rivedere in tv?