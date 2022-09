Tiziano Ferro ha preso una decisione che riguarda i suoi figli: di cosa si tratta; le parole del cantante a Rolling Stones.

Un’intervista senza filtri, quella di cui è stato protagonista Tiziano Ferro nei giorni scorsi. Alla rivista Rolling Stones, il cantautore di Latina si è raccontato a cuore aperto, a pochi giorni dall’uscita del nuovo singolo, La vita splendida, che anticipa il nuovo album, Il mondo è nostro, in uscita a Novembre.

Un’intervista durante la quale l’artista ha affrontato diversi temi, dalle difficoltà del mondo della musica durante la pandemia al significato del nuovo singolo. Ha parlato anche dei suoi figli, Margherita e Andreas, che ha presentato al mondo lo scorso febbraio, quando avevano 9 e 4 mesi. In particolare, Tiziano ha parlato di una decisione che ha preso e che riguarda i suoi bambini. Una decisione sofferta. In seguito, le sue parole.

Tiziano Ferro, “Forse lo farò più avanti”: la decisione sofferta riguarda i suoi due figli

Tiziano Ferro è uno dei cantautori più amati del nostro Paese. Era il 2001 quando è uscito Rosso Relativo, il primo album in assoluto dell’artista di Latina: da lì, l’inizio di una carriera straordinaria, ricca di successi. Oggi, Tiziano Ferro vive in America con la sua famiglia, ma non ha alcuna intenzione di sfondare anche lì: “Pensano che io sto qui e voglio fare la star, invece ci sono venuto per il contrario. Per loro è impensabile che fai questo mestiere, vieni a L.A. e non te ne frega niente di fare l salto: io non voglio neanche provarci”.

Queste le parole di Tiziano a Rolling Stones, al quale ha raccontato di aver sempre votato nel nostro Pase, ma di preferire non schierarsi, da artista. Tranne per quanto riguarda i diritti: “È una questione civile, non di partito. Oggi, se voglio far entrare i miei figli in Italia, so che avrebbero diritto a metà del presidio genitoriale, anche se ci sono due persone che possono prendersi cura di loro. Se stanno male, solo io posso andare al pronto soccorso perché Victor non risulta sul passaporto, il che è una cosa aberrante“.

Il cantautore sottolinea come abbia sempre pensato che “i miei diritti non tolgono nulla a quelli degli altri”, sottolineando come tutto questo lo ferisca soprattutto perché sono coinvolti i suoi figli. Figli ai quali ha deciso di non fare il passaporto italiano, pur avendone loro diritto, proprio per questo motivo: “Forse lo farò più avanti, o lo faranno loro. Tanto a farli entrare col passaporto italiano avranno solo svantaggi, mentre da americani sono tranquillo, so che se vengo in tour Victor può prendersi cura di loro. È una cosa che può sembrare stupida, e invece mi fa soffrire da morire”.

Tiziano Ferro e il suo compagno Victor Allen sono convolati a nozze nel 2019, prima a Los Angeles e, qualche settimana dopo, a Sabaudia.