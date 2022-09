Una scarpa classica ma l’abbinamento colpisce: Ilary Blasi li ha indossati così; la conduttrice incanta tutti col suo look di oggi.

“Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli”. È con queste poche ma significative parole che Ilary Blasi ha replicato all’intervista fiume di Francesco Totti, rilasciata a Il Corriere della Sera.

La conduttrice non ha alcuna intenzione di dare il via a una battaglia mediatica con l’ex capitano della Roma. E, sui social, ha continuato per la sua linea, mostrando ai followers alcuni momenti delle sue giornate. Ieri ha condiviso nelle sue stories le immagini della sua amata nonna, intenta a preparare le fettuccine ai funghi porcini. Questa mattina, invece, ha mostrato ai followers il look scelto per la giornata di oggi. Un look sbarazzino, dove a farla da padrona sono le scarpe scelte dalla presentatrice de L’Isola dei famosi. Un classico intramontabile, ma sapete come le ha abbinata Ilary? Diamo un’occhiata.

Ilary Blasi mostra le sue scarpe: un grande classico, ma ecco come ha scelto di abbinarle

Sin dal giorno successivo all’annuncio della separazione, Ilary Blasi è sempre apparsa molto attiva sui suoi canali social. Nel corso delle sue vacanze, ha condiviso diversi momenti con i suoi followers, dalle spiagge cristalline della Tanzania agli imponenti paesaggi delle Dolomiti. E non mancano mai le stories dedicate ai look scelti dalla conduttrice. Dagli abbinamenti casual a quelli più eleganti: gli outfit di Ilary non sono mai banali. Proprio come quello sfoggiato nella giornata di oggi e mostrato dalla conduttrice attraverso le sue Instagram Stories.

Nelle immagini riprese allo specchio, la Blasi sfoggia un look da “collegiale”, con t-shirt bianca e gonna scura. Uno stile assolutamente di tendenza, quello che richiama le divise scolastiche, dove non può mancare un capo in particolare: il mocassino. Ilary ha scelto un modello classico in pelle, di colore nero, caratterizzato dall’iconica triangolo di Prada. Come ha scelto di abbinarlo?

In perfetto stile college, Ilary ha scelto calzini di colore bianco, giocando con un forte contrasto tra la scarpa e la calza. Un look facilissimo da riprodurre, essendo composto da pochi capi. Un look che Ilary ha completato con occhiali da sole scuri e raccogliendo la sua chioma bionda in una coda alta. Curiosi di ammirare il suo ‘outfit of the day’? Date un’occhiata:

Eh si, Ilary è semplicemente incantevole in questo look comodo ma nello stesso tempo chic. Ma quanto costano le scarpe indossate oggi dalla regina de L’isola dei famosi. Il modello in questione è realizzato in pelle spazzolata e costa 850 euro, come riportato sul sito ufficiale del brand. E voi, cosa ne pensate dell’intramontabile stile da ‘scolaretta’? Lo utilizzerete per le vostre uscite di inizio autunno?