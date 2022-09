Uomini e donne, Riccardo Guarnieri mostra gli addominali scolpiti in un video

Uomini e donne, Riccardo Guarnieri ha mostrato in un video social gli addominali scolpiti.

L’estate sta finendo e con l’arrivo di settembre tornano i programmi che abbiamo seguito fino a maggio-giugno. I primi a partire sono stati La vita in diretta con Alberto Matano, Oggi è un altro giorno con Serena Bortone, Mattino Cinque con Federica Panicucci e Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque.

Oggi 12 settembre inizia la nuova edizione di Uomini e donne. Le prime registrazioni si sono tenute proprio nei giorni precedenti. Le anticipazioni sono già trapelate e hanno portato a galla dei veri e propri colpi di scena. Sono stati svelati i nomi dei due tronisti e delle due troniste. Qualcuno è ben noto, dato che era presente nell’edizione precedente. Stiamo parlando di Federico Dainese e Federica Aversano, ex corteggiatori degli ormai ex tronisti Veronica Raimondi e Matteo Ranieri.

Ma il pubblico è molto curioso anche per scoprire chi ci sarà nel parterre femminile e in quello maschile del trono over. A quanto pare nelle prime puntate ci saranno dei risvolti che ci terranno incollati alla televisione. Riccardo Guarnieri ci sarà? Ebbene, sembrerebbe proprio di sì e sarà lui ad essere protagonista di un particolare momento. Oltre alla sua ‘storia’ con Ida Platano, il cavaliere dopo l’annuncio della nuova tronista, Federica, farà sapere del suo interesse. Ma quest’ultima, secondo le anticipazioni, avrebbe chiesto a Guarnieri di dover scendere le scale. Scelta che avrebbe rifiutato perchè Maria de Filippi gli avrebbe detto che in tal caso, se fosse eliminato, non potrebbe più ritornare. Manca qualche ora all’inizio di Uomini e donne, in attesa, avete visto che cosa ha fatto proprio Riccardo? E’ successo sui social.

Uomini e donne, Riccardo Guarnieri mostra gli addominali: il video social

Riccardo Guarnieri è il cavaliere del trono over di Uomini e donne. Lo conosciamo da anni, vista la sua presenza nel programma. Ha fatto tanto parlare la sua storia con Ida Platano che, tra tira e molla, continua a destare l’attenzione del pubblico. Nelle nuove puntate, che andranno in onda tra qualche ora, sarà presente.

Lo troveremo nuovamente al centro dell’attenzione per il suo rapporto con Ida e per l’interesse espresso nei confronti della nuova tronista, Federica, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri. Riccardo da quando fa parte di Uomini e donne è diventato molto molto noto ai telespettatori e anche sui social è seguitissimo. Ed è proprio sul suo canale instagram che qualche giorno fa ha pubblicato un video in cui ha mostrato gli addominali.

In questo scatto ripreso dal video condiviso nelle sue storie, sono ben evidenti. Riccardo ha un fisico scolpito, cosa che avevamo avuto modo di vedere proprio nel programma di Maria De Filippi. Una volta, durante una sfilata, aveva mostrato l’addome. A quanto pare il cavaliere si tiene in forma allenandosi con costanza, e questo è il risultato.