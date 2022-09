Dopo 10 anni da Vite al Limite non sembra più lei: pesava 251 kg, oggi è totalmente diversa

Sono trascorsi quasi 10 anni dalla sua partecipazione a Vite al Limite, ma oggi è totalmente diversa da allora: prima pesava 251 kg, clamoroso!

Tutti gli spettatori di Vite al Limite sanno benissimo quanto le trasformazioni a cui da vita il dottor Nowzaradan sia totalmente impressionanti. Tra quelle che, però, rientrano nella nostra ‘top ten’ non possiamo fare a meno di citare quella che è stata mostrata nel corso della seconda edizione del programma. Sono trascorsi 10 anni dalla sua partecipazione al docu-reality di Real Time, ma vi assicuriamo che oggi la paziente del dottor Nowzardan è davvero irriconoscibile.

Così come quello di Christina Philips, protagonista della seconda edizione di Vite al Limite ad oggi bellissima, anche il peso della nostra trentanovenne era decisamente di troppo. Pensate, al momento della sua prima visita in clinica, la bilancia segnava ben 251 kg. Si può chiaramente comprendere, quindi, che la paziente del dottor Nowzaradan aveva un disperato bisogno di ritornare in forma.

A differenza, però, di Dolly, la donna è riuscita nel suo intento. E grazie alla dieta impostole dal medico chirurgo, è riuscita a dimagrire tantissimi chili, rendendo più che orgoglio il buon Younan del risultato raggiunto. Siete curiosi, però, di sapere com’è diventata oggi dopo 10 anni? Forse non tutti lo immaginano, ma continua ad esser irriconoscibile.

Oggi totalmente irriconoscibile dopo 10 anni da Vite al Limite: guardatela, impressionante

Era esattamente la seconda edizione di Vite al Limite quando la trentanovenne della Georgia si è presentata nella clinica di Houston per farsi aiutare dal dottor Nowzaradan a ritornare in forma. Il suo peso iniziale era di 251 kg e, seppure non sia stato affatto facile per lei seguire rigorosamente il regime alimentare imposto dal medico chirurgo iraniano, la giovane paziente è riuscita nel suo intento ed è dimagrita tantissimi chili. Non solo, infatti, ha avuto il lasciapassare per l’intervento di chirurgia bariatrica, ma ha ottenuto anche quello per rimuovere la pelle in eccesso. Insomma, ha beccato due piccioni con una sola fava! Stiamo parlando proprio di lei: Paula Jones!

Appurato che il percorso di Paula in clinica è stato fenomenale e che è dimagrita tantissimi chili, siete curiosi di sapere che fine ha fatto oggi e com’è diventata? Non sappiamo a quanto ammonti il suo dimagrimento una volta spenti i riflettori del programma, ma possiamo affermarvi a gran voce che la Jones oggi – circa 10 anni dopo la sua partecipazione – totalmente diversa rispetto all’inizio del suo percorso. Con un look decisamente cambiato dai tempi di Vite al Limite, Paula vanta di una forma fisica pazzesca! Guardate un po’ qui, stenterete a crederci:

Davvero irriconoscibile, vero? Dopo Vite al Limite, Paula ha continuato ad adottare un regime alimentare sano! Non ci resta che farle i nostri più sinceri complimenti.