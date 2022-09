Beautiful, dramma in arrivo per Steffy: un vero e proprio incubo senza fine per la giovane Forrester.

Da qualche anno è lei una delle protagoniste assolute di Beautiful. Forte e determinata come la sua mamma Taylor, Steffy Forrester è sempre più centrale nella soap opera americana. Per lei, però, sono in arrivo brutte sorprese.

Nelle puntate in onda attualmente in Italia, la figlia di Ridge ha appena dato alla luce il piccolo Hayes ed è felicissima insieme a Finn. I due stanno organizzando il loro matrimonio, ma ben presto si abbatterà una vera e propria bufera su di loro. Un incubo senza fine per la coppia: quando tutto sembrava finito, ecco cosa è successo.

Beautiful, Steffy si ritroverà a vivere un dramma: brutta sorpresa per lei

Dopo la nascita del piccolo Hayes, Steffy e Finn sono pronti a convolare a nozze. La giovane Forrester ha trovato la sua anima gemella, dopo l’infinito tira e molla con Liam e, ora, è pronta a diventare sua moglie. Quello che Steffy non sa, però, è che proprio il giorno del suo matrimonio rappresenterà l’inizio di un vero e proprio incubo per lei. Si, perché durante la cerimonia si paleserà quella che rivelerà di essere la madre biologica di Finn.

Parliamo di Sheila Carter, una delle nemiche storiche dei Forrester, che tornerà a Los Angeles e, come sempre, porterà sofferenza ai protagonisti. Vi abbiamo già parlato della sparatoria dove ha rischiato di perdere la vita Finn e di tutto quello che accadrà dopo, ma cosa sta accadendo adesso nelle puntate americane della soap?

Ebbene, Steffy e Finn si sono finalmente riuniti, dopo che per diversi mesi tutti credevano che il medico fosse morto. Tutto sembra procedere per il meglio quando era arrivata la notizia della scomparsa di Sheila, morta dopo un attacco di un orso. Purtroppo, però, con la Carter nulla è come sembra. La donna ha inscenato la sua morte e, purtroppo per i Forrester, è ancora a piede libero! Dopo aver ingannato Deacon col suo travestimento, Sheila ( con maschera e parrucca) si introduce in casa di Steffy! E, quando nessuno può vederla, la donna prende anche in braccio il piccolo Hayes, che a tutti gli effetti suo nipote. Una scena inquietante, ma, almeno per il momento, i due innamorati non si accorgeranno dell’intrusione. Tranne per un piccolo particolare…

Nelle immagini postate sulla pagina ufficiale della serie tv, vediamo Finn insospettirsi quando vede il peluche del piccolo Hayes lontano dalla culla. Come ci è finito lì?

Qualcosa ci dice che Sheila si avvicinerà sempre più alla famiglia dei ‘Sinn’: riuscirà a non farsi scoprire e non finire, quindi, in prigione per i suoi crimini? Continuate a seguirci per tutte le anticipazioni delle prossime puntate.