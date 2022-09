Bellezza ineguagliabile anche senza trucco: com’è Sarah Felberbaum al naturale

I suoi lineamenti perfetti hanno sempre incantato migliaia e migliaia di telespettatori, ma quanti hanno visto Sarah Felberbaum senza trucco?

Nessuno meglio di lei avrebbe potuto interpretare Agnese nell’indimenticabile fiction La figlia di Elisa, sequel di Elisa di Rivombrosa, la cui protagonista fu Vittoria Puccini. I sui tratti così eleganti ed armonici fanno di Sarah Felberbaum una bellezza fuori dal comune che sembra uscita dal quadro di un pittore del ‘700.

Tutti l’hanno vista recitare nei vari film e nelle serie che hanno costellato la sua carriera sanno che non stiamo affatto esagerando. Probabilmente tanta bellezza è dovuta anche alle origini in parte straniere: come si intuisce dal cognome, la splendida 42enne ha genitori non italiani.

Suo padre infatti è di New York, mentre sua madre è inglese: Sarah è nata a Londra, ma è cresciuta in Italia ed è proprio nel cinema nostrano che è riuscita ad affermarsi nella recitazione. Ricordiamo però che oltre ad un passato da modella, è stata anche conduttrice di Unomattina per un periodo.

Insomma, nulla da dire sulla sua carriera lavorativa! A fare da ciliegina sulla torta è però anche la sua piena realizzazione come donna: sposata con il famoso calciatore Daniele De Rossi, i due si amano come il primo giorno e sono decisamente una delle coppie famose più affiatate. L’attrice e suo marito sono anche genitori di due bambini, Oliva Rose e Noah, nati rispettivamente nel 2014 e nel 2016.

Sarah Felberbaum si mostra senza trucco: da non credere!

Una vita certamente intensa quella di Sarah, che come tutte le giovani madri alle prese con figli ancora piccoli, deve fare i conti con giornate piene zeppe di impegni e commissioni da sbrigare. Come raccontato da Georgette Polizzi in un suo recente sfogo su Instagram, non è certo semplice conciliare il tutto.

Lo stress quotidiano, soprattutto per una mamma attenta e presente come lei, fa sì che ovviamente anche Sarah non possa essere sempre al top’ tutti i giorni. Lei però non si fa problemi a mostrarsi al naturale con i propri follower sui social, com’è giusto che sia. In una delle sue Ig stories più recenti, la vediamo un po’ stanca nel selfie che si è scattata in macchina evidentemente dopo una lunga giornata piena di faccende da sbrigare.

Ebbene, vi basterà dare un’occhiata alla foto per rendervi conto che Sarah è ugualmente stupenda anche senza trucco e senza messa in piega: pelle liscia come la seta, occhi grandi e profondi e neanche un’imperfezione nel viso! Insomma, non è difficile capire perché De Rossi se ne sia così perdutamente innamorato!

Complimenti a questa talentuosa attrice che dimostra di essere perfettamente a suo agio con sé stessa e perciò ci piace così tanto!