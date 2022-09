Chiara Ferragni ci accompagna in tour nel suo nuovo ufficio: un vero capolavoro!

I lavori per il nuovo ufficio di Chiara Ferragni sono completati: lei stessa mostra su Instagram lo splendido risultato ai follower.

Sono finalmente terminati i lavori di ristrutturazione del locale che ospita il nuovo ufficio di Chiara Ferragni. La celebre influencer italiana ha infatti optato per un trasferimento della sede del proprio brand, che ora è sito in via Turati a Milano. Già alcune settimane fa aveva aggiornato i suoi seguaci su come stessero procedendo i lavori e già allora erano rimasti tutti estasiati nel vedere alcuni dettagli di quello che sarebbe stata l’opera completa.

Sebbene gli ambienti fossero allora ancora in fase di allestimento, si intuiva chiaramente che il progetto della moglie di Fedez si sarebbe rivelato eccellente una volta realizzato. Del resto, con il considerevole impero imprenditoriale messo su in questi anni, che vanta produzioni di gioielli, costumi da bagno, vestiti, borse ed altro, non c’è da stupirsi se la bella imprenditrice cremonese ha deciso di spostarsi in una sede più grande.

The Blonde Salad e TBS Crew hanno cambiato ubicazione e, a giudicare da ciò che Chiara ha mostrato finora nelle Ig stories più recenti, la scelta è stata davvero ‘azzeccata’. Se vi state chiedendo come la bionda cremonese abbia scelto di arredare il suo nuovo ‘Regno’, tenetevi forte, perché resterete di stucco!

Il nuovo ufficio di Chiara Ferragni è un autentico ‘gioiello’: foto imperdibili!

Come avevamo potuto vedere già nelle Ig stories di qualche tempo fa, la Ferragni ha scelto come colore predominante degli ambienti il rosa, che, si sa, è il suo colore preferito da sempre. A spiccare sulle pareti è la scritta a neon con il logo del marchio che aggiunge un tocco di grinta alla romantica tonalità che domina l’intero locale.

Anche le altre tinte che vediamo nell’open space sono chiare e tenui, in perfetta sintonia con l’atmosfera giovanile e frizzante che è la cifra distintiva del brand di Chiara. Queste arcate che avevamo notato già in precedenza sono poi un dettaglio delizioso, non trovate? Il parquet in legno è delicato, ma in grado di risaltare e tutta la merce è perfettamente esposta con grande armonia. Vestiti, scarpe, borse, tutto sapientemente collocato in modo da trasformare l’ufficio in un vero e proprio Paradiso dello shopping!

Non mancano delle vetrate enormi e dei fiori stupendi che donano una luminosità incredibile e tanta allegria, rendendo ancora più accogliente quello che d’ora in poi sarà per lei come una ‘seconda casa’.

Dalle entusiaste didascalie a corredo delle foto, si nota tutto l’orgoglio della giovane imprenditrice per quello che è l’ennesimo traguardo raggiunto nella sua fantastica carriera.