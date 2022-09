“Ci stiamo conoscendo”: spunta una nuova coppia nel mondo dello spettacolo?

La showgirl ammette al settimanale Gente di avere una nuova fiamma: potrebbero diventare la prossima coppia del mondo dello spettacolo!

La sua precedente relazione è durata ben 11 anni e, quando finalmente avevano iniziato a convivere, la showgirl e l’ex fidanzato si sono improvvisamente lasciati. Qualche mese fa infatti, il settimanale Chi aveva beccato lei mentre lasciava la casa di lui e, successivamente, l’aveva immortalata in dolce compagnia con quello che sembrava una nuova fiamma.

Circa un mese e mezzo fa è poi arrivata la conferma della diretta interessata che, intervistata da Gente ha confermato la presenza di un altro uomo nella sua vita. La nota conduttrice tv è un volto molto amato dal pubblico italiano che fin dai primi anni ’90 ha sempre ammirato la sua straordinaria bellezza.

Non a caso, nel lontano 1989 ottenne il secondo posto nella finale di Miss Italia e da allora la sua carriera si è divisa tra cinema e tv. Attualmente la vediamo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, al timone di una storica trasmissione Rai insieme ad un apprezzatissimo giornalista.

Già madre di una bambina nata da una precedente relazione, nel 2012 intraprese una storia con un uomo che, pur non facendo parte del mondo dello spettacolo, è comunque molto conosciuto come deputato in Parlamento e per essere il nipote di un personaggio famosissimo. Tranquilli, vi sveliamo noi di chi si tratta!

“Ci stiamo frequentando”: è nata una nuova coppia nello spettacolo?

L’amatissimo volto televisivo che si è lasciata alle spalle una lunga storia d’amore e si sta dando una nuova chance in ambito sentimentale è la bellissima Anna Falchi. Come molti sapranno, la 50enne italo finlandese è stata la compagna di Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia e nipote di Bruno Vespa.

“Alla fine non mi vedevo amata e considerata come avrei voluto. Mi sentivo un po’ data per scontata, mi mancava qualcosa e questo mi faceva sentire a disagio”, ha spiegato a Gente la conduttrice de I Fatti vostri, riguardo ai motivi della rottura.

In base a quanto rivelava Chi, però, nella sua vita ci sarebbe ora un nuovo cavaliere ed è stata lei stessa a confermarlo nell’intervista concessa successivamente al settimanale Gente. Lui è Walter Rodinò, 50enne dottore in Legge, che lavora nel settore delle comunicazioni fra importanti aziende. Su questa nuova liaison, la Falchi racconta: “Ci stiamo conoscendo. Ci stiamo frequentando: parliamo, ci capiamo. Lui ha due figli, io una, il linguaggio è comune”.

Sembra quindi essere nata un’altra coppia del mondo dello spettacolo, ma i due, almeno per ora, non condivideranno la stessa casa: “D’ora in avanti l’unica che vivrà con me sarà Alyssa”, ha detto.

Che dire, se sono rose fioriranno!