Dopo il red carpet a Venezia è stata ricoverata in ospedale: come sta adesso

Dopo il red Carpet al Festival del cinema di Venezia è stata ricoverata in ospedale: come sta adesso.

Si è tenuto il Festival del Cinema di Venezia dove quest’anno la madrina dell’evento è stata Rocio Munoz Morales. In questa occasione abbiamo visto sfilare sul red Carpet numerosi personaggi del mondo del cinema. Tutti sono arrivati percorrendo il tappeto rosso e sfoggiando abiti che hanno lasciato senza parole.

In questa occasione però, come accade da anni, arrivano non solo attori e attrici ma anche tantissime star del web, parliamo in questo caso delle influencer. Molti utenti sui social hanno criticato spesso il loro arrivo, ritenendolo non consono al tema dell’evento. Sul Red Carpet hanno sfilato tantissimi personaggi che abbiamo visto, per esempio, ad Uomini e donne e che dopo l’esperienza sono diventate super note. C’era Angela Caloisi che ha incantato con il suo abito scintillante, Ludovica Valli che si è presentata in nero, sua sorella Beatrice che ha sfoggiato un look super appariscente; anche Giulia De Lellis diventata oggi nota non solo sui social ma in generale nel mondo dello spettacolo, è arrivata a Venezia.

Negli ultimi giorni però, abbiamo appreso che una protagonista del Red Carpet di Venezia, poco dopo è stata ricoverata in ospedale: cos’è successo e come sta adesso.

Dopo il Red Carpet al Festival del Cinema di Venezia è stata ricoverata in ospedale: come sta adesso

Sul Red Carpet del Festival del Cinema di Venezia abbiamo visto sfilare tantissimi attori e attrici, tra i più famosi e amati. Ci hanno conquistato con i loro outfit super eleganti. Sono arrivati con abiti lunghi e scintillanti, alcuni più particolari, altri ancora che presentavano una grande semplicità.

Oltre ai personaggi del mondo del cinema, anche molte influencer hanno sfilato sul tappeto rosso mettendo in mostra i loro vestiti e la bellezza. Purtroppo, nelle ultime ore, abbiamo appreso che una protagonista del red carpet è stata ricoverata in ospedale. E’ stata lei stessa a farlo sapere sabato 10 settembre con una storia social. Beatrice Valli a Venezia è arrivata con Marco Fantini e ha conquistato tutti con il suo look super luminoso. Qualche giorno dopo però l’influencer è stata ricoverata. L’ha fatto sapere in una ig instagram, mostrandosi abbastanza provata.

Il messaggio è arrivato dopo che sul suo profilo la sua assenza iniziava a farsi sentire: “Scusate l’assenza ma il mio solito problema di vertigini mi ha rimessa di nuovo KO. Sono appena stata dimessa dall’ospedale. Sto un pochino meglio”. Come fa sapere, è stata poco bene ed è stata ricoverata in ospedale a causa delle vertigini, problema che aveva più volte riferito di avere ai suoi follower. Adesso, da sabato, è a casa, come ha spiegato lei stessa e sembra stia in fase di miglioramento.