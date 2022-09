Ne Il Segreto aveva un look completamente diverso: così riconoscete l’attrice e il personaggio che ha portato in scena?

Il Segreto è una soap opera spagnola che ha avuto un successo impressionante in tutti i paesi dove è stata trasmessa. La trama ha visto al centro dell’attenzione tante vicende e i protagonisti ci hanno accompagnato facendoci vivere a pieno quanto portato in scena. Abbiamo vissuto tante storie d’amore da quella tra Tristan e Pepa, Juan e Soledad, Emilia e Alfonso, Hipolito e Gracia, e ancora altre.

L’amore è sempre stato in primo piano insieme a tutti gli eventi che lo hanno turbato, spezzato, insieme alle tragedie, ai colpi di scena che spesso ci hanno lasciato con il fiato sospeso. L’ultima puntata ha lasciato i telespettatori senza parole: don Filiberto ha messo per le strade di Puente Viejo le bombe che una volta scoppiate hanno portato alla distruzione del paese. I primi abitanti a morire sono proprio il prete, Donna Francisca e Raimundo. C’è poi il passaggio dalla vita alla morte durante il quale la Montenegro rivive alcuni dei momenti passati e svela il ‘segreto’ che ha portato con sè, l’amore eterno per Ulloa.

Ora osservate bene l’attrice in foto, l’avete per caso riconosciuta? Anche lei ha fatto parte de Il Segreto ma si è presentata con un look completamente diverso.

Così è difficile riconoscere l’attrice: ne Il Segreto l’abbiamo amata dal suo ingresso

L’attrice in foto ha fatto parte de Il Segreto e ha vestito i panni di uno dei personaggi più amati. Quando arriva a Puente Viejo ha un ruolo non proprio centrale ma nel corso delle puntate assumerà una maggiore importanza. In particolare abbiamo seguito la sua storia d’amore con un altro amatissimo personaggio.

Inizialmente cerca di farlo innamorare perchè la madre del giovane la pagherà per far sì che questo accade. In seguito, lo lascerà ma Hipolito non si arrenderà e cercherà di conquistare la donna fino a riuscirci. Insieme sono una coppia molto bella e solare, e tra di loro si instaurerà un rapporto vivace e mai noioso che porterà alla nascita di una bambina. Purtroppo il suo destino sarà tragico. Adesso avete capito chi è l’attrice in foto?

Ebbene sì, Carmen Canivell ha interpretato Gracia Hermosa, la seconda moglie di Hipolito. Arriva a Puente Viejo per vendere ricami. In seguito, la mamma dell’uomo le chiederà di far innamorare il figlio. In questa foto l’attrice si trova al mare. E’ lei ad averla pubblicata sui social qualche settimana fa. Fuori dal set e a distanza di qualche anno appare diversa. Il suo look è casual e alla moda. Ne Il Segreto vestiva con abiti adatti al tempo e al ruolo portato in scena. In questa foto, senza conoscere il nome del personaggio interpretato, l’avreste mai riconosciuta?