Ilary Blasi la mangia cruda: il pubblico è senza parole, l’ha fatto davvero; le stories Instagram della conduttrice non passano inosservate.

Ilary Blasi deciso di non replicare pubblicamente all’intervista fiume rilasciata da Francesco Totti a Il Corriere della Sera. La conduttrice si limitata a far sapere che la tutela dei suoi figli viene prima di tutto e che ognuno è responsabile delle proprie azioni. E, su Instagram, ha continuato a condividere con i suoi fan attimi della sua quotidianità.

Allo scoppio della bufera mediatica che ha seguito l’annuncio della separazione, Ilary ha deciso di staccare da tutto e tutti, volando in Africa con i suoi figli. Lì, la conduttrice ha condiviso diverse immagini della sua vacanza, come ha fatto successivamente, durante il soggiorno sulle Dolomiti. Anche tornata a Roma, l’amatissima presentatrice dell’Isola si tiene in contatto con i suoi fan, mostrando piccoli momenti delle sue giornate e alcuni dettagli del suo look. E, proprio nel giorno dell’uscita dell’intervista dell’ex capitano della Roma, Ilary ha condiviso coi suoi numerosi followers la sua domenica. Mostrando anche qualcosa che ama mangiare…

Ilary Blasi su Instagram: la conduttrice si mostra mentre mangia qualcosa di ‘particolare’

La risposta social di Ilary Blasi alle parole di Totti a Il Corriere della Sera non si è fatta attendere. La conduttrice ha continuato a mantenere la sua linea e, anche quella mattina, ha utilizzato Instagram, mostrando ai suoi fan alcuni attimi della sua domenica. Una domenica all’insegna dell’amore: Ilary ha mostrato a tutti la sua nonna, intenta a preparare le fettuccine fatte in casa, che cucinerà con un sugo di funghi porcini. Una scena dolcissima, alla quale è seguito un video molto curioso.

Nella story successiva, Ilary ha infatti confessato di amare mangiare la pasta cruda. E, nel video selfie, si è immortalata proprio mentre gusta le fettuccine appena preparate dalla nonna. E, a giudicare dalla sua espressione, il prodotto è davvero delizioso. Le immagini hanno incuriosito i fan, poiché non è del tutto usuale mangiare la pasta prima di cuocerla: voi l’avete mai assaggiata?

E, a quanto pare, i fan dovranno accontentarsi di vedere Ilary soltanto sui social nei prossimi mesi. Nonostante per mesi si sia parlato di un’ipotetica intervista della conduttrice nel salotto dell’amica e collega Silvia Toffanin, nè Ilary Blasi nè Francesco Totti figurano tra i primi ospiti della nuova edizione di Verissimo. “Al momento nessuno dei due è previsto“, ha rivelato Silvia Toffanin intervistata a Tv Sorrisi e Canzoni. Secondo le ultime indiscrezioni, Ilary avrebbe deciso di stare lontana dal piccolo schermo per un bel po’ di tempo, per poi tornare in onda direttamente al timone della prossima edizione de L’isola dei Famosi su Canale 5. Sarà davvero così?