Kate Middleton racconta la reazione di suo figlio alla notizia della morte della bisnonna

Kate Middleton ha raccontato la reazione di suo figlio Louis alla notizia della morte della bisnonna.

Giovedì 8 settembre 2022 si è spenta all’età di 96 anni la Regina Elisabetta. Qualche ora prima dell’annuncio della sua scomparsa, nel pomeriggio, tutto il mondo era stato avvertito della salute di sua maestà, svelando che i medici erano fortemente preoccupati.

Infatti molti giornali britannici avevano smesso di trasmettere le quotidiane informazioni per parlare di quanto stava succedendo. Dopo poche ore è arrivata la notizia della sua morte avvenuta mentre si trovava nella residenza di Balmoral. I funerali si terranno il decimo dalla sua scomparsa. In queste ore si sono riuniti i familiari e amici. L’amore per la Regina ha fatto sì che anche Harry e William si riunissero. Sappiamo che nell’ultimo anno i rapporti sono sembrati poco pacifici, o comunque si è parlato di una certa lontananza tra i due fratelli. Ed è così che sono apparsi insieme con le rispettive mogli mentre salutavano la folla. Si sono anche avvicinati stringendo la mano ad alcune persone e lasciando qualche parola.

Secondo quanto riportato dai tabloid britannici, Kate Middleton parlando con i presenti, in particolare rivolgendosi ad un gruppo di bambini, avrebbe svelato la reazione del figlio Louis alla notizia della scomparsa della bisnonna: ecco le sue parole.

Kate Middleton racconta la reazione di suo figlio alla notizia della scomparsa della sua bisnonna

In questi giorni non si è parlato d’altro, la notizia della morte della Regina Elisabetta ha sconvolto il mondo. Giovedì 8 settembre si è spenta lasciando non poca amarezza soprattutto per il suo popolo. Davanti ai cancelli della sua dimora molte persone si sono avvicinate per lasciare dei fiori e un bigliettino.

Dopo la sua morte, il principe Carlo è stato dichiarato Re. La famiglia in queste ore si è riunita per salutarla e sono arrivati come ripresi dalle telecamere, William con Kate Middleton e Harry con Megan Markle. Questa è la prima apparizione che li vede insieme dopo diverso tempo. Infatti si era parlato di una certa lontananza della famiglia, dopo la partenza lontana da casa di Harry e sua moglie e le dichiarazioni che nel corso di questi anni sono state fatte da quest’ultima. Sembrerebbe che l’affetto per sua maestà li abbia riuniti, tanto che sono apparsi insieme mentre salutano la folla e stringono ad alcune persone la mano. Secondo quanto riportato dai tabloid britannici, mentre Kate parlava con le persone lì presenti avrebbe raccontato la reazione di suo figlio Louis, il terzogenito, quando ha saputo della scomparsa della bisnonna.

La moglie di Williams lo avrebbe detto ad un gruppo di bambini: “Louis ha detto ‘almeno nonna è con il bisnonno ora”. Parole dolcissime che secondo sempre quanto riferito, avrebbero sorpreso la stessa Kate.