Lascerà L’Isola dei Famosi: c’è l’annuncio, brutta notizia per i fan; pesante assenza nella prossima edizione del reality show.

Manca sempre meno all’inizio di una nuova, ricchissima, stagione televisiva. Dopo il consueto stop estivo, i principali programmi tv ripartiranno con nuove edizioni e, ovviamente, non mancheranno i nostri amatissimi reality. A settembre, come sempre, ci sarà il GF Vip e, a seguire, nel 2023, arriverà una nuova avventura con L’Isola dei famosi.

La sedicesima edizione del reality ambientato in Honduras si è conclusa a fine giugno, con la vittoria di Nicolas Vaporidis. Un’edizione fortunatissima in termini di ascolti: il pubblico ha gradito molto il cast, sia in studio che sull’isola. Proprio per il pubblico, però, c’è una brutta notizia… Qualcuno ha già fatto sapere che non sarà presente nella prossima edizione dell’Isola. Un’assenza che peserà tantissimo, scopriamo di chi si tratta.

L’Isola dei famosi, ecco chi lascerà il programma: arriva l’annuncio

Bisognerà attendere ancora un bel po’ di mesi per l’inizio di una nuova edizione de L’Isola dei famosi. Il reality show di Canale 5 si è concluso a fine giugno, dopo che i naufraghi hanno trascorso ben 99 giorni sulla playa. Un’edizione che ha ottenuto ascolti record e numerosi apprezzamenti dal pubblico da casa, che ha gradito moltissimo le scelte della produzione. Soprattutto per quanto riguarda il cast.

I concorrenti hanno conquistato il pubblico, ma non solo: anche la coppia di opinionisti che ha affiancato Ilary Blasi ha convinto i telespettatori. Vladimir Luxuria e Nicola Savino hanno accompagnato brillantemente Ilary nella conduzione dello show, con la giusta ironia e la schiettezza nel dire le cose senza mezzi termini. Un duo che ha funzionato ma che, purtroppo, non rivedremo nella diciassettesima edizione del reality show. Almeno per quanto riguarda uno di loro.

Come annunciato da lui stesso in un’intervista a Fanpage.it, Nicola Savino lascerà le vesti di opinionista dell’Isola dei famosi. Il motivo è molto semplice: da lunedì 12 settembre è al timone di 100% Italia, un nuovo format in onda dal lunedì al venerdì alle 20 e 30, su TV 8. “Non posso, sono legato a un contratto a TV8″, ha rivelato Savino, annunciando di non esserci nella prossima ‘Isola’. Una brutta notizia per i telespettatori di Canale 5, che avevano letteralmente amato Nicola nel ruolo di opinionista al fianco di Ilary. I fan potranno, però, godersi il talento di Nicola nella sua nuova avventura televisiva a Tv 8. In cosa consiste il suo nuovo programma?

Il programma prevede una sfida tra due coppie di concorrenti, che si sfideranno tentando di indovinare i gusti e le abitudini degli italiani sugli argomenti più vari ( attraverso le risposte di 100 italiani presenti in studio). Un game show fresco e divertente, con Nicola Savino che è una vera e propria garanzia. Non perdetevelo!