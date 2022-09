Mara Venier perde le staffe in diretta: il suo gesto non è passato inosservato

Mara Venier perde le staffe in diretta durante la trasmissione: il suo gesto non è passato inosservato, ecco cosa è successo.

Settembre ha portato con sè l’inizio di tutte quelle trasmissioni che solitamente guardiamo durante l’anno e che si concludono verso maggio-giugno. La settimana scorsa hanno esordito le nuove edizioni de La vita in diretta con Alberto Matano, Oggi è un altro giorno con Serena Bortone, Mattino Cinque con Federica Panicucci e Barbara D’Urso è tornata in televisione con il suo Pomeriggio cinque.

Domenica 11 settembre ha avuto inizio invece Domenica In, il format condotto da Mara Venier che ogni anno riscontra un piacevole successo. Il pubblico si lascia avvolgere dal brio della conduttrice, dalla sua leggerezza e ironia e naturalmente anche dalle interviste dei personaggi che vengono ospitati in puntata, pronti a raccontarsi sotto diversi punti di vista. La prima però, a quanto pare, è iniziata con un piccolo imprevisto.

Mara mentre era in corso l’intervista di Francesca Barra e Claudio Santamaria ha praticamente sbottato, perdendo le staffe: ma che cosa è successo? Entriamo nei dettagli dell’accaduto.

Mara Venier perde le staffe durante Domenica In: il gesto della conduttrice non è passato inosservato

Domenica 11 settembre si è tenuta la prima puntata della nuova edizione di Domenica In con Mara Venier. Abbiamo avuto il piacere di ascoltare per la prima volta la nuova sigla del format, dal titolo Un giorno eccezionale, cantata da Franco Ricciardi e da Ivan Granatino. In seguito Mara è entrata nel vivo della diretta che è stata accompagnata da numerosi personaggi del mondo dello spettacolo pronti a raccontarsi e a rivelare qualche inedito retroscena.

Durante l’intervista di Francesca Barra e Claudio Santamaria, mentre la giornalista stava raccontato della loro storia, in particolare di quando ufficializzarono il loro amore svelando che qualcuno aveva cercato di sporcarlo, è accaduto qualcosa di inaspettato. Francesca stava dicendo che negli anni non gli avevano reso facile questa relazione ma mentre parlava è stata fermata dalla conduttrice: per quale motivo? Sicuramente chi ha seguito la diretta lo sa benissimo, qualcuno stava in quel momento dando fastidio, si sentivano delle voci e Mara è intervenuta. Dapprima ha esordito bruscamente con un: “Scusi!”, guardando con attenzione la persona a cui si riferiva.

Sembrerebbe che la conduttrice si sia rivolta a qualcuno del pubblico o comunque a chi era presente alle sue spalle. Subito dopo, osservando cosa stava succedendo, ha detto: “Scusi, stiamo lavorando”. Dopo il rimprovero, in studio è tornato l’assoluto silenzio e l’intervista è proseguita. A quanto pare la prima puntata è stata turbata da un piccolo imprevisto, qualcuno presente stava dando fastidio e ciò ha fatto perdere le staffe alla conduttrice. Dopo il rimprovero la situazione è tornata più serena che mai.