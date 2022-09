Nella storia tra Totti e Ilary compare un’altra figura: chi è Alessia

Nella storia tra Totti e Ilary compare un’altra figura, è stato l’ex capitano della Roma a riferirlo: chi è Alessia.

Da settimane non si parla d’altro, la separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti è sulla bocca di tutti. Soprattutto nelle ultime ore il gossip è letteralmente impazzito a causa dell’intervista fiume che l’ex capitano della Roma ha rilasciato a Il corriere della sera. Si è sempre parlato della sua relazione con Noemi Bocchi e sono stati svelati dettagli scottanti.

Si è detto che lui aveva tradito Ilary con questa donna conosciuta durante una partita a Padel. Dopo l’incontro nell’estate del 2021 avrebbero iniziato a frequentarsi. Più volte il settimanale Chi lo ha ‘beccato’ mentre era sotto casa di Noemi o in luoghi dove era stata. Per giorni si è parlato di una possibile intervista della conduttrice de L’Isola dei famosi a Verissimo per raccontare tutta la verità. In riferimento a questo possibile gesto, si è vociferato che Totti, in tal caso, avrebbe provveduto a cambiare la sua volontà nel divorzio che poteva non percorrere più una strada pacifica.

Ebbene, a quanto pare adesso la situazione si è capovolta, perchè è stato proprio l’ex calciatore a rilasciare un’intervista raccontando la sua verità. Parole che hanno letteralmente spiazzato tutti. Secondo quanto riferito sarebbe stata Ilary a tradirlo per prima e non lui, e che ci sarebbe stata una persona che avrebbe fatto da tramite con l’amante, Alessia: ma chi è quest’ultima?

Nella storia tra Totti e Ilary Blasi compare un’altra figura: chi è Alessia

Nelle ultime ore ha spiazzato l’intervista di Francesco Totti rilasciata a Il Corriere della sera. Dopo che settimane si è parlato della sua relazione con Noemi Bocchi, dove ad essere stata tradita sarebbe stata la conduttrice, adesso, lui ha ribaltato la situazione. Nell’intervista ha raccontato di essere stato tradito per prima.

Ha scoperto dei messaggi con una persona sul suo cellulare, anzi, ha riferito, con più persone. La verità, come dice, lo ha portato in depressione. Non ha detto nulla quando l’ha scoperto per dare una seconda possibilità al suo matrimonio. Totti, dice, che non poteva credere a quello che stava succedendo e a quello che aveva letto. C’è qualcuno però, che secondo lui, ha fatto da tramite tra Ilary e il presunto amante. L’ex calciatore ha infatti messo in mezzo il nome di Alessia: ma chi è?

In molti sicuramente la conosceranno dato che è nota al mondo dello spettacolo, Alessia è una delle hairstylist più amate e apprezzate. Sono tantissimi i personaggi noti che affidano a lei la loro chioma, non solo Ilary Blasi, ma anche Sabrina Ferilli o Michelle Hunziker. Con la Blasi però sembrerebbe esserci più di un semplice rapporto professionale, si parla infatti di un’amicizia. Totti, nell’intervista a Il corriere, dice che proprio la parrucchiera avrebbe fatto da tramite tra Ilary e il suo amante.