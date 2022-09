“Non mi interessa più”: il famoso personaggio vuole lasciare il suo lavoro, pubblico affranto; i motivi della sua decisione.

È uno dei cantanti più famosi ed amati al mondo ma la sua carriera potrebbe essere arrivata ai titoli di coda. A parlarne è stato proprio lui, in una recente intervista in cui ha spiegato cosa sta accadendo.

La star internazionale sta pensando di lasciare il lavoro per dedicarsi completamente alla sua famiglia. Un’idea che il cantante starebbe maturando da diverso tempo e che presto potrebbe trasformarsi in realtà. Scopriamo cosa ha raccontato nel corso di un podcast.

“Non penso di amare più il mio lavoro quanto gli altri”: l’amato personaggio abbandona la carriera?

Una conversazione senza filtri, quella tra Gaby Roslin e uno degli ospiti del suo podcast. Un ospite che si è raccontato a 360 gradi, tra carriera e vita privata, confidando un pensiero che lo sta accompagnando. Quello di lasciare la sua carriera per “diventare semplicemente un papà”. Di chi stiamo parlando?

Di Micheal Bublè, che, ospite a That Gaby Roslin Podcast, ha rivelato di non essere più interessato al suo lavoro come in passato: “Penso di non amarlo così tanto. Mi sto avvicinando al pensiero che forse posso semplicemente lasciare e dedicarmi a fare il papà”. Qualcosa che, al momento, è soltanto un pensiero, che, secondo il cantante di Home, in molti hanno ma nessuno ha il coraggio di mettere in pratica. “Non conosco un amico che non abbia questo pensiero, ma non lo facciamo mai, sembra che nessuno lo faccia davvero. In pochi hanno il coraggio di dire: “Voglio solo farlo”, penso sia solo una fantasia.

La star della musica vorrebbe dedicarsi alla sua famiglia che, il mese scorso, si è allargata. Micheal e la moglie Luisana Lopilato hanno dato il benvenuto alla loro quarta figlia, Cielo Yoli Rose. I due sono già genitori di Vida, Elias e Noah. A quest’ultimo, purtroppo, nel 2016 è stato diagnosticato un tumore al fegato quando aveva tre anni. Un notizia che ha devastato il cantante: “È così dura averci a che fare. Ovviamente avemmo la diagnosi e la mia vita è definitivamente finita”, ha raccontato Bublè in un’intervista di qualche anno fa. Cinque anni da incubo ma fortunatamente è tutto finito: “Abbiamo fatto un ultimo esame e sta bene”, ha rivelato lo scorso marzo con occhi pieni di lacrime al Il Corriere della Sera.

Una vera e propria rinascita per il cantante canadese e per la moglie Luisana Lopilato, che si sono sposati nel 2011, prima con rito civile a Buenos Aires e, qualche giorno dopo, sempre in Argentina, con la cerimonia religiosa. Una terza cerimonia si è tenuta a Vancouver circa un mese dopo. Un matrimonio in grande per un grande amore!