“Potrò aiutare la mia famiglia economicamente”: ringrazia pubblicamente Maria De Filippi

Il giovane artista ringrazia Maria De Filippi per la grande opportunità che la conduttrice gli ha offerto: lavorerà con lei!

E’ questione ormai di pochissimi giorni e finalmente avrà inizio la nuova edizione di Amici: la tanto attesa data di partenza è stata resa nota dalla pagina ufficiale del programma e la prima registrazione dovrebbe avere luogo domani 14 settembre, stando a quanto rivela Amici News.

Conosceremo i nuovi allievi della scuola di Canale 5 e ritroveremo come professori Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. A loro si aggiungeranno Arisa ed Emanuel Lo, che torneranno al posto delle coach Anna Pettinelli e Veronica Peparini.

I telespettatori di Amici sanno bene che, nel talent condotto da Maria De Filippi, un altro ruolo molto importante lo ricoprono i ballerini professionisti. Nel corso di questi vent’anni, sono stati tanti i danzatori che hanno messo a disposizione la loro esperienza per realizzare coreografie spettacolari insieme agli allievi.

Proprio tale gruppo si arricchirà di un nuovo ballerino che, come accaduto più volte in passato, ha fatto parte della classe della trasmissione in qualità di alunno. Ora farà parte del cast e lavorerà fianco a fianco con la conduttrice: un’occasione d’oro per chiunque, tanto più per lui che in questo modo potrà aiutare la famiglia sul fronte economico.

Amici 22: farà parte del cast e ringrazia Maria De Filippi

Intervistato da Lorella Cuccarini nel suo programma online Dimmi di te, il giovane ex allievo del talent ha speso parole bellissime per la De Filippi esprimendo tutta la sua gratitudine per l’attenzione della presentatrice nei confronti dei ragazzi protagonisti del programma.

“Maria è sempre stata disponibile con tutti, ogni volta che avevamo bisogno di qualcosa ce lo faceva avere”, ha detto ai microfoni della bionda professoressa. Lui è uno dei migliori talenti che siano mai stati seduti tra i banchi della celebre scuola e lo abbiamo conosciuto durante la scorsa edizione. Dove, tra l’altro, ha ottenuto il secondo posto in finale ed il primo nella categoria Danza.

Stiamo parlando di Michele Esposito, ballerino classico di Amici 21, che ha disputato la finalissima con il vincitore Luigi Strangis. Sarà proprio lui la new entry tra i professionisti del programma. “Continuerò come professionista ad Amici, lo posso confermare. Non vedo l’ora”, ha annunciato nella chiacchierata con la Cuccarini dando una gioia immensa ai tanti fan che ha conquistato da quando è apparso in tv la prima volta.

Michele ha poi ricordato anche quanto sia stato importante il supporto della sua insegnante Alessandra Celentano che ha sempre avuto fiducia nelle sue capacità: “Mi ha insegnato ad essere più sciolto, ad esprimermi di più anche attraverso le parole”. Essendo un ragazzo molto maturo e di sani principi, l’ex allievo ha poi evidenziato con entusiasmo la possibilità che ora ha di aiutare economicamente la sua famiglia. “Penso che questa opportunità mi permetterà di aiutare la mia famiglia economicamente. Vederli sorridere è stato uno dei più grandi regali che ho potuto fare loro”.

Anche voi restate incantati nel vedere Michele danzare?