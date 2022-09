Quale destino spetta ai cani della Regina Elisabetta: i suoi amati Corgi

L’immensa eredità lasciata dalla Regina Elisabetta comprende anche i suoi amatissimi cani: ecco chi si prenderà cura di loro adesso.

Sono giorni di lutto per il Regno Unito e anche per il resto del mondo: la Regina Elisabetta si è spenta consegnando a tutti una grande pagina di storia, quella che ha contribuito a scrivere nel corso dei 70 anni in cui è stata seduta sul trono. Un trono che ha saputo occupare con estrema fedeltà al popolo e alla Corona e che sarà di esempio per le generazioni future.

Oltre alla grande eredità morale di Elisabetta II, c’è ovviamente anche quella che riguarda lo sterminato patrimonio di cui è stata titolare in quanto sovrana e che ora passa nelle mani dei suoi discendenti. Di tale patrimonio fanno parte anche i suoi adorati cani con i quali è stata immortalata in tanti servizi giornalistici e nelle migliaia di foto che raccontano la sua vita.

Ne ha avuti una trentina in tutto e il primo della lunga serie, Dookie, fu un corgi che ricevette in regalo quando aveva solo 7 anni. Anche Susan, che adottò quando aveva già compiuto 18 anni, le stette accanto per molto tempo, ben 15 anni! Per la sovrana, gli animali sono stati dei veri amici e li ha sempre trattati con grande affetto. Basti pensare che sulla lapide di Susan c’è scritto: “Susan, nata il 20 febbraio 1944 e morta il 26 gennaio 1959, per quasi 15 anni compagna fedele della Regina”.

Non tutti sanno poi che Elisabetta II era molto attenta anche alla dieta dei suoi cani e controllava in prima persona che la loro alimentazione fosse adeguata e corretta. Ogni giorno, alle 17 precise, veniva servito alle bestiole il loro pasto, che consisteva in una bistecca ed un petto di pollo.

A chi andranno i cani della Regina Elisabetta

Dopo Susan, la Regina ha avuto altri cani e non solo di razza corgi: ha adottato anche labrador, cocker Spaniel e dorgi. Questi ultimi erano nati da incroci tra i corgi ed i bassotti tedeschi di sua sorella Margaret. Quando, nel 2018, morì anche la sua Willow, la sovrana decise in un primo momento di non prendere altri cani anche perché, data l’età, non voleva lasciarli ‘orfani’ alla sua morte.

Suo figlio Andrea, però, le fece riscoprire l’entusiasmo per gli adorabili amici a quattro zampe. A febbraio dell’anno scorso, quando il Principe Filippo era ricoverato, le regalò due cuccioli dorgi, Muick e Fergus. A differenza di quest’ultimo, morto poco dopo Filippo, Muick è ancora vivo ed ora insieme a lui ci sono Candi, Lizzie e un corgi donato alla Regina dalle nipoti Eugenia e Beatrice.

In questi giorni in cui tutto il mondo parla di Elisabetta II, della sua vita e di cosa accadrà ora che non c’è più, ci si chiede anche che fine faranno i cagnolini. Ebbene, in base a quanto trapelato finora, pare che due di essi andranno a William e Kate, mentre gli altri due al Principe Andrea.

Per tutta la vita la Regina ha amato moltissimo anche i cavalli: di essi si occuperanno la principessa Anna e sua figlia Zara Tindall.