“Sapete cosa mi ha salvato? La fede”: così ha affrontato la sua malattia

Teresa Cilia è l’ex tronista di Uomini e donne. Anni fa ha fatto parte del programma e il suo percorso si concluse con la scelta di Salvatore Di Carlo. L’ex protagonista del format di canale 5 è molto amata e sono migliaia le persone che la seguono. Qualche settimana fa, attraverso alcune storie social, si è sfogata parlando con i follower. Teresa ha raccontato di aver vissuto sul proprio corpo la malattia, quando aveva 24 anni. Ha vissuto la paura e il dolore, gli stessi che anche suo padre aveva provato prima. Per lui lei non c’è stata, racconta, perchè era troppo piccola, e lo stesso è accaduto quando si è ammalata, perchè suo padre non c’era già più.

C’è qualcosa però che l’ha salvata: “Una cosa voglio spiegarvi, sapete che cosa mi ha salvato? La Fede”, riferisce. Si era rassegnata affidando tutto nelle mani di Dio: “Pensando di combattere, vincere e superare tutto”. Teresa ha vinto la battaglia ma ancora oggi, come scrive, vive nella paura e ancora oggi porta nel cuore un dolore che nasconde mettendo su un sorriso.