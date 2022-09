Lo smalto di Sophie Codegoni è intenso: questa volta ha cambiato anche la forma delle unghie

Lo smalto di Sophie Codegoni: l’ex gieffina mostra la sua nuova manicure, questa volta ha cambiato anche la forma delle unghie.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono stati in questi giorni al centro dell’attenzione per quanto successo sul Red Carpet al Festival del Cinema di Venezia. Come molte influencer e star dei social, anche la coppia si è presentata sfoggiando un’eleganza pazzesca. Quando sono arrivati davanti ai fotografi è accaduto qualcosa di inaspettato.

Basciano si è inginocchiato e ha mostrato l’anello alla fidanzata. Pochi istanti dopo anche lei si è inginocchiata incredula del gesto. Subito dopo ha messo il gioiello al dito. Si è parlato di una proposta di matrimonio anche se qualcuno dice che si tratta soltanto di un anello di fidanzamento. Sta di fatto che quanto accaduto ha provocato la reazione di molti. Qualcuno ha ritenuto il gesto troppo eccessivo ed esibizionista soprattutto al Festival del Cinema, mentre altri lo hanno definito romantico.

L’ex gieffina subito dopo ha mostrato sui social alcune delle scene di quel momento e ha anche mostrato l’anello. Non ha potuto nascondere la felicità. Sophie ha così reso partecipi anche i suoi follower di quanto vissuto e delle emozioni provate, cosa che solitamente fa. Infatti è molto attiva sui social dove condivide la sua quotidianità. Nelle storie degli ultimi giorni ha fatto vedere, per esempio, la sua nuova manicure.

Lo smalto di Sophie Codegoni: avete visto la nuova tonalità di colore scelta?

Sophie Codegoni dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia si è data molto da fare. Ormai saprete che la vedremo ad Avanti un altro nel ruolo della Bonas. Infatti, Sara Croce diversi mesi fa ha annunciato il suo addio al programma. Dopo aver annunciato la decisione, la produzione ha provveduto per scegliere la nuova protagonista.

Dopo aver fatto il provino Sophie è riuscita a superarlo e a prendere il posto. La prima volta che l’abbiamo vista in tv è nel programma di Maria De Filippi, ad Uomini e donne. E’ stata la tronista e scelse allora Matteo Ranieri. La storia giunse al capolinea poco dopo ed è nel Grande Fratello Vip che ha ritrovato l’amore. Oggi con Alessandro Basciano forma una bellissima coppia. Sono tante le storie e le immagini in cui appaiono insieme, l’ex gieffina è attivissima sui social. Oltre agli scatti con il fidanzato, pubblica in generale la sua quotidianità. Negli ultimi giorni ha mostrato ai follower la sua nuova manicure.

Come fa sapere, ha scelto un rosso acceso: “Andata di rosso comunque, tanto per cambiare”, scrive. Inoltre dice che almeno questa volta ha cambiato la forma delle unghie che sono circolari. Il colore è molto luminoso e da questa immagine è evidente quanto scintilli: a voi piace questa tonalità?