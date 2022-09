E’ successo dopo la morte della Regina Elisabetta: l’evento che fa commuovere tutti; l’immagine fa il giro del web.

In attesa dei funerali solenni, che si terranno lunedì 19 settembre a Londra, il feretro della Regina Elisabetta è stato trasportato dal castello di Balmoral a Edimburgo, per l’ultimo caloroso saluto della Scozia alla sovrana. Sovrana che è scomparsa all’età di 96 anni lo scorso giovedì, 8 settembre 2022, dopo 70 anni di regno.

L’annuncio, arrivato alle 18 e 30 di giovedì, ha gettato nello sconforto l’intero mondo, che si è praticamente fermato nel ricordo dell’ultima grande regina. E, proprio nel giorno della scomparsa della sovrana, è accaduto qualcosa di impressionante. Un episodio che non è passato inosservato e che, attraverso alcune immagini condivise sui social, è diventato virale in pochissimo tempo. Immagini che hanno colpito e commosso tutti.

Regina Elisabetta, dopo la morte le immagini commoventi

“Mentre guidavo per tornare a casa mi sono spaventata”. È quanto ha scritto una cittadina di Telford, nella didascalia del suo post condiviso su Facebook. Un post nel quale ha condiviso alcune immagini che hanno lasciato tutti senza parole: la donna ha scattato delle foto a una nuvola che si è palesata davanti a lei, nel cielo. Una nuvola che sembra avere proprio le sembianze della Regina Elisabetta, scomparsa proprio nel giorno in cui la cittadina di Telford ha condiviso quella foto: è possibile scorgere, nella parte superiore della nuvola, la sagoma degli iconici copricapi indossati dalla sovrana.

Foto che, in pochissimo tempo, sono diventate virali in tutto il mondo: il post è stato invaso da likes, commenti e condivisioni. C’è chi non vede altro che una semplice nuvola, ma in molti si sono emozionati scorgendo l’immagine della loro Queen nel cielo. Immagine che in molti hanno interpretato come un segno, proprio come l’enorme arcobaleno apparso tra il cielo nuvoloso su Buckingham Palace, proprio in quelle che con ogni probabilità sono state le ultime ore di vita di Elisabetta II. Arcobaleno che, come dimostrano le diverse foto condivise sui social, era visibile anche dal castello di Windsor e da Balmoral. Per molti, proprio come la nuvola, è stato un segnale di Her Majesty, che se ne è andata in pace ed ha raggiunto serenamente il Paradiso.

Dopo la notte trascorsa a Edimburgo, con la camera ardente a St Giles, il feretro della regina Elisabetta arriverà a Londra questo pomeriggio. E, da domani a domenica, sarà esposto al Westminster Hall, in attesa dei funerali di lunedì 19 settembre 2022. Funerali ai quali parteciperanno le principali cariche politiche di tutto il mondo, da Sergio Mattarella a Joe Biden, ad Emmanuel Macron. Saranno presenti anche esponenti di diverse case reali europeee, tra cui, come riporta SkyTg24 i Borbone di Spagna, i Sassonia Coburgo Gotha di Belgio e gli Orange Nassau dei Paesi Bassi.