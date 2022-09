Uomini e Donne, “se mi inca… divento una iena”: si presenta così al pubblico

Prima che la nuova stagione di Uomini e Donne abbia inizio, si presenta in modo molto chiaro ai telespettatori: ne vedremo delle belle!

Sta per ricominciare Uomini e Donne e anche quest’anno le premesse per un’altra stagione di fuoco ci sono tutte. Stando alle anticipazioni circolate ultimamente, non sono pochi i colpi di scena e gli scontri che animeranno i prossimi mesi dello storico dating show.

Si è parlato ad esempio di una rissa sfiorata in studio tra un discusso cavaliere del trono over e la new entry venuta a corteggiare la sua ex. Sembra inoltre che assisteremo anche a clamorosi ritorni, e poi, ovviamente, c’è grande attesa per conoscere i nuovi tronisti!

Una di loro però già la conosciamo e, proprio come accaduto durante la sua partecipazione alla scorsa stagione, anche in questa occasione ha mostrato tutta la sua grinta. Come? Nel video di presentazione pubblicato su Witty Tv, il sito del programma. Nel parlare di sé, è stata molto chiara: “Se mi inca… divento una iena” ha detto senza giri di parole.

Uomini e Donne, sarà in trasmissione e si presenta senza tanti fronzoli: non ha usato mezzi termini

Come annunciato da qualche settimana, i quattro nuovi tronisti che proveranno a cercare la loro anima gemella nel dating show condotto da Maria De Filippi sono: Lavinia Mauro, Federico Nicotera, Federico Dainese e Ludovica. Quest’ultima è proprio Ludovica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, il quale però ha scelto di uscire dal programma con Valeria Cardone.

Non è certo la prima volta che la De Filippi offre a qualche corteggiatore la possibilità di sedere sul trono dopo la non scelta del tronista, ma nel caso di Federica non è difficile immaginare che la sua personalità così spiccata ci regalerà colpi di scena imperdibili. Basti pensare alle parole che ha utilizzato per presentarsi al pubblico della trasmissione.

“Sono una gran rompiscatole”, ha ammesso senza troppa fatica nel video su Witty. Già madre di un bambino di due anni e mezzo, nato da una precedente relazione, la bella 28enne originaria della provincia di Caserta ha tracciato di sé un disegno molto obiettivo. “Sono istinto puro. Ma quando si tratta di amore, ho imparato a contare fino a 10”.

Racconta di essere single da tre anni e riconosce candidamente qual è la prima impressione che alcuni hanno di lei: “Dicono che sono antipatica ed è vero. Semplicemente, il giudizio degli altri non mi tocca. Sono forte del mio. Se mi inca*** divento una iena, ma basta poco per essermi amica e altrettanto poco per essermi nemica”.

Avendo perso il papà quando aveva appena 8 anni, la Aversano non nasconde di sognare una famiglia tutta sua, nonostante il tentativo con l’ex compagno e padre di suo figlio non sia andato a buon fine.

Siete contenti di ritrovare Federica sul trono stavolta?