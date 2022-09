Anna Moroni l’ha annunciato a tutti sui social: “Sempre nel mio cuore”

Anna Moroni l’ha annunciato a tutti sul suo canale social ufficiale, mostrando la sua gioia: avete visto anche voi cosa le è successo?

Se l’amatissimo volto tv ha utilizzato il suo canale social per raccontare il brutto episodio capitatogli, Anna Moroni ne ha voluto fare uso per condividere coi suoi sostenitori la gioia del momento. L’ex protagonista de La Prova del Cuoco, infatti, ha preso parte ad un evento che non dimenticherà mai e porterà sempre nel cuore.

In tantissimi la ricorderanno nel famoso cooking show di Rai Due condotto da Antonella Clerici. Ed in numerosi, ancora oggi, sperano in un suo ritorno in tv. Anna Moroni, però, almeno per il momento avrebbe chiuso col ‘piccolo schermo’, anche se non perde occasione di tenersi in contatto col suo pubblico attraverso il suo canale social ufficiale. Pensate, seguita da più di 100 mila followers, l’amatissima cuoca è solita intrattenere il suo pubblico con deliziosi scatti. Che sia tra i fornelli, in tv, in compagnia di amici o della sua famiglia, la simpatica Moroni ama condividere ogni cosa coi suoi sostenitori.

Risale a qualche ora fa, il post di Anna Moroni con cui ha voluto rendere partecipi i suoi fan di un evento straordinario a cui ha presenziato in prima persona. Si tratta di qualcosa di straordinario, che lei stessa ha rivelato di portare sempre nel cuore.

Anna Moroni lo annuncia a tutti sui social: non potrà mai dimenticarlo

Un evento del genere Anna Moroni non ha potuto affatto non condividerlo col suo pubblico social. E così, com’è solita fare, ha immediatamente tenuto aggiornati i suoi sostenitori su quello che le è successo nelle ultime ore. L’ex amatissimo volto tv ha partecipato al matrimonio di due suoi cari amici ed ha voluto rendere partecipi i suoi ammiratori della sua gioia. In questo giorno tanto felice per i suoi amici, infatti, l’amata Moroni non era affatto una ‘semplice’ invitata, ma qualcosa di molto di più.

“È stata una giornata memorabile che porterò per sempre nel mio cuore”, ha scritto Anna Moroni a corredo di questi scatti che la ritraggono felice e sorridente insieme ai suoi due amici. Con indosso un outfit perfetto per l’occasione, l’amato volto tv ha fatto da testimone a questa unione di Alessandro e Fabio.

Non sappiamo da quanto tempo siano amici e né tantomeno com’è iniziata la loro amicizia, fatto sta che se la coppia ha scelto di avere proprio lei come testimone di nozze, significa che la loro è un’amicizia d’altri tempi. E noi non possiamo esserne che felici di questo.

Inutile raccontarvi la reazione del pubblico di Anna! Appena vista la foto, i suoi sostenitori non solo si sono congratulati con gli sposi, ma non hanno potuto fare a meno di elogiare ancora di più la bella Moroni. “Sei un esempio”, recita un commento. “Che mito”, ne recita un altro.