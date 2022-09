Aurora Ramazzotti, manicure da urlo: colore perfettamente in sintonia con l’autunno

Aurora Ramazzotti ha mostrato ai fan il colore super glam in perfetto stile autunnale della sua ultima manicure: idea da copiare!

La giovane e simpatica Aurora, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, si è molto affermata negli ultimi anni sia sul web che in tv. Abituata sin da piccola a stare sotto i riflettori, crescendo ha dimostrato eccellenti doti comunicative che le permettono di poter aspirare ad un futuro lavorativo che segua in linea di massima le orme della madre.

Qualche esperienza sul piccolo schermo, la bellissima 25enne l’ha già avuta e anche con successo: ha condotto X Factor Daily, è stata inviata di Ogni Mattina su Tv8, ha persino partecipato a Le Iene l’anno scorso. In tali occasioni, il suo carisma e la sua vena ironica sono state evidenti e pare proprio che le premesse per farsi largo nel mondo dello spettacolo ci siano tutte.

Ed è proprio il suo humor, che abbiamo conosciuto anche quando è stata ospite dello show di sua madre Michelle Impossible, a renderla così amata sui social. Non solo: su tali piattaforme, Aurora non manca di trattare spesso anche tematiche importanti che hanno permesso alla gente di conoscerla al di là del suo essere ‘figlia d’arte’.

Come tutte le ragazze della sua età, anche lei ama la moda e stavolta ha voluto stupirci con un dettaglio super fashion destinato ad essere copiato da moltissime durante i mesi autunnali che ci aspettano.

Aurora Ramazzotti, tutte vorranno imitare la sua manicure: l’avete vista?

Nata in Svizzera, Paese d’origine di Michelle, il 5 dicembre del 1996, la giovane Ramazzotti è fidanzata da oltre cinque anni con Goffredo Cerza, 26 romano laureato in Ingegneria elettrica alla University of London. I due si amano moltissimo e non sono rari gli scatti che li immortalano insieme sui rispettivi profili social.

Come gran parte delle influencer con un grandissimo seguito, anche Aurora ha mostrato di recente la sua ultima manicure. Dopo aver visto lo splendido smalto scelto da Sophie Codegoni, aver apprezzato quello di Lulù Selassié e quelli di tanti volti noti del web e della tv, stavolta è lei a darci uno spunto per la bellezza delle mani. Intanto, ha deciso di tornare a portare le unghie corte, ma ciò non vuol dire affatto che queste non possano risultare super alla moda con il colore di smalto giusto!

Attraverso le sue Ig Stories, la ragazza ha mostrato il colore scelto: si tratta di un rosso caldo e molto in sintonia con la stagione autunnale. Dettaglio che lei ha sottolineato scrivendo “Autunno” con affianco l’emoticon della foglia. C’è da ammettere che questa ‘chicca’ è davvero irresistibile: elegante, calda e passionale come tinta, vero?

Anche voi la proverete?