Avete mai visto la madre di Sarah Felberbaum? Chi è e quali sono le sue origini

Tutti conosciamo Sarah Felberbaum, una delle attrici più apprezzate del grande e piccolo schermo, ma avete mai visto sua madre?

Bella e talentuosa, Sarah Felberbaum ha dimostrato in questi anni di essere un’attrice davvero in gamba sul set e anche un volto social molto amato. Sulla sua pagina Instagram, dove ama condividere le sue giornate tra lavoro e famiglia, ha un seguito di quasi 300mila follower che ne apprezzano la semplicità e la dolcezza.

Sono tanti gli scatti con cui l’interprete di serie tv e film amatissimi come La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa, Caterina e le sue figlie, I Medici, Il giovane Montalbano e Il principe abusivo, rende partecipi della propria quotidianità i suoi fan. Una quotidianità da cui traspare tutta l’armonia del legame col marito Daniele De Rossi. L’amore per il famoso ex calciatore giallorosso l’ha indotta a fare anche scelte molto importanti, come raccontò diverso tempo fa in un’intervista rilasciata a Vanity Fair: “Se fossi partita, avrei rinunciato a lui per la mia carriera. Sapevo che sarebbe stato impossibile conciliare le due cose, ma Daniele è l’amore della mia vita e non mi pentirò mai di quella scelta“.

Genitori di due splendidi bambini, Oliva Rose (nata nel 2014) e Noah (nato nel 2016), la coppia è decisamente molto unita e a legarli è soprattutto una sintonia caratteriale e mentale alquanto rara. Oltre alla famiglia che ha costruito con l’ex sportivo, Sarah è molto legata anche a quella di origine. Ha, ad esempio, un rapporto molto stretto con sua sorella Anna di cui vi abbiamo parlato in un nostro precedente articolo.

Sarah Felberbaum, spunta lo scatto con sua madre: notate la somiglianza?

Come si intuisce dal suo nome e cognome, la Felberbaum non ha genitori italiani. E’ cresciuta nel nostro Paese, ma è nata a Londra da genitori stranieri. Suo padre, che ha origini ebraiche russo-ungheresi, proviene da New York. Sua madre, invece, è inglese. Proprio lei è apparsa in alcuni scatti social insieme alle due figlie.

Nella foto che vi mostriamo, tratta dal profilo Instagram dell’attrice, le si vede tutte e tre strette in un tenero abbraccio. A sinistra c’è Anna, a destra Sarah ed entrambe danno un affettuoso bacio alla loro mamma che è al centro della foto. Se la somiglianza con la sorella vi ha stupito, vi consigliamo di guardare attentamente quella con la madre: il sorriso, i lineamenti, i colori della carnagione e degli occhi, non trovate che siano davvero molto simili a quelli dell’amatissima Sarah? Soprattutto, è da notare l’eleganza della signora Pauline, che evidentemente è stata ereditata dalla figlia!

Non trovate anche voi che questo scatto sia tenerissimo?