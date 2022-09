Avete visto lo smalto di Giulia Salemi? Ecco la sua french manicure

Avete visto il colore dello smalto di Giulia Salemi? Ha mostrato a tutti la sua french manicure.

Giulia Salemi è diventata in questi ultimi anni sempre più nota. La popolarità si deve al fatto di essere stata scelta per svolgere diversi ruoli in molti programmi televisivi. In tanti la ricorderanno anni fa, quando nel 2012 partecipò al concorso di bellezza Miss Italia, classificandosi al terzo posto.

L’influencer dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2020 è stata avvolta dall’amore dei fan il cui numero è cresciuto in maniera incredibile. Il reality di Alfonso Signorini non è l’unico che l’ha vista concorrente infatti ha partecipato anche alla quarta edizione di Pechino Express. Nel programma entrò a far parte insieme a sua madre e si classificarono al terzo posto. Il Gf Vip è stato molto importante per Giulia, non solo la popolarità è aumentata ma nella casa ha anche trovato l’amore. Lei e Pierpaolo Petrelli sono oggi una delle coppie più amate.

Nella sesta edizione è stata nuovamente presente ma con un ruolo diverso. Insieme a Gaia Zorzi, sorella dell’ex vincitore Tommaso Zorzi, ha condotto il GF Vip Party, in onda su Mediaset Play. Lunedì 19 settembre debutta la settima edizione del reality. Quest’anno non è la conduttrice del format ma sembrerebbe che ci sarà comunque, con un ruolo diverso. Giulia è amatissima e l’amore dei fan è evidente anche sui social dove è seguita da migliaia di persone. Il suo profilo instagram è ricchissimo e sono state le foto e le storie che condivide. Qualche giorno fa ha aggiornato i follower mostrando la sua manicure: l’avete vista?

Lo smalto di Giulia Salemi: mostra a tutti la sua french manicure

La nuova edizione del Grande Fratello Vip parte il 19 settembre su canale 5. Anche quest’anno alla conduzione c’è Alfonso Signorini. Ha svelato in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni di voler giocare, quest’anno, sull’effetto sorpresa. Per questo non sono stati ancora rivelati i nomi dei concorrenti.

Hanno confermato la loro presenza soltanto Pamela Prati, Wilma Goich e Giovanni Ciacci. La settimana edizione vedrà un cambiamento, parliamo del GF Vip Party. L’anno scorso a condurre il format in onda su Mediaset Play c’erano Gaia Zorzi e Giulia Salemi. Per la settima edizione vedremo invece Pierpaolo Petrelli, fidanzato della stessa Salemi, con Soleil Sorge. Sembrerebbe però che per Giulia ci sia un nuovo ruolo. Potrebbe essere in studio. La notizia piace ai fan che la seguono ormai da anni. Su instagram pensate sono oltre un milione i follower. Con loro interagisce parlando attraverso le storie e condividendo foto. Qualche giorno fa ha mostrato di aver fatto le unghie: le avete viste?

Giulia Salemi ha scelto di fare il french, quello classico, con il bianco. Le unghie non sono molto lunghe e hanno una forma circolare. Lo smalto è semplice ma si fa notare per la luminosità che emana: a voi piace la sua french manicure?