Cecchi Paone, brutta situazione per il fidanzato: cosa gli è capitato

Brutta situazione per il fidanzato di Alessandro Cecchi Paone: cosa gli è esattamente accaduto al giovane Simone, il racconto.

È stato da poco pizzicato in compagnia del suo nuovo fidanzato, ma sembrerebbe che dopo le prime immagini condivise dal settimanale ‘Chi’ al giovane Simone sia successo davvero l’impensabile. A raccontare tutto quello che è accaduto negli ultimi giorni, è stato proprio il diretto interessato a Il Corriere.

Sappiamo pochissimo sulla storia d’amore che lega Alessandro Cecchi Paone al suo Simone, Sembrerebbe, però, che il conduttore tv abbia ritrovato la sua felicità accanto a lui diversi mesi fa e che non perde occasione di poterlo mostrare apertamente agli occhi di tutti. Qualche settimana fa, infatti, le prime immagini insieme sul settimanale ‘Chi’, ma in realtà i due sono già apparsi insieme prima di questo momento ad un evento in cui il divulgatore e conduttore ha preso parte.

A distanza di pochissimi giorni dalle prime foto di coppie sul giornale diretto da Alfonso Signorini – che, tra l’altro, è stato costretto a rispondere a tono ad una sua affezionata lettrice di ‘Chi’ – il giovane Simone ha raccontato tutto quello che gli è successo subito dopo. Uno sfogo amarissimo, quello del fidanzato di Cecchi Paone, che testimonia come – sotto alcuni punti di vista – la nostra società non è affatto al passo coi tempi.

Cos’è successo al fidanzato di Cecchi Paone: brutta situazione

Dopo l’intervista shock di Francesco Totti, ne arriva un’altra ugualmente clamorosa sulle pagine de Il Corriere della sera. A parlare è Simone, il fidanzato di Cecchi Paone. A distanza di qualche giorno dall’ufficializzazione della sua storia d’amore, il giovane vuole anche raccontare cosa gli è successo subito dopo.

Sono tantissimi gli argomenti che ancora adesso – nonostante manchino pochissimi mesi al 2023 – rappresentano ancora un tabù per la nostra società. Tra i tanti, l’omosessualità è sicuramente tra i primi posti. E il racconto di Simone, il fidanzato di Cecchi Paone, a Il Corriere della Sera ce ne da la conferma. Al quotidiano, infatti, il giovane ha raccontato di come l’atteggiamento di persone conoscenti, amici e parenti sia fortemente cambiato nei suoi confronti quando si è appresa la sua relazione col noto divulgatore. “Non mi aspettavo reazioni simili nella mia stessa comunità”, ha spiegato Simone.

Stando a quanto si apprende dal suo racconto, sembrerebbe che Simone – subito dopo le prime foto col conduttore – abbia ricevuto una serie di commenti non tanto positivi da parte di conoscenti e non. “I commenti degli sconosciuti non mi hanno disturbato, mi hanno fatto male quelli di persone che possono essere i genitori dei miei amici, dei miei compagni di scuola, di cui potrei essere il figlio”, ha detto. Cosa c’è alla base di tutto questo? Come spiegato da Simone, sembrerebbe che in molti credono che il giovane stia ‘fingendo’ di essere omosessuale per essere famoso. “Uno mi ha chiesto: almeno, ti paga bene?”, ha spiegato. Ovviamente, queste ‘accuse’ non corrispondono affatto alla verità dal momento che Simone non solo studia, ma ha anche un lavoro tutto suo.

