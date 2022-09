Dolorosa perdita per Elisa Isoardi: il commovente ricordo sui social

Un ricordo pieno di amore quello che Elisa Isoardi ha condiviso con i follower in queste ore: è morta una delle persone a lei più care.

Elisa Isoardi rende partecipi i fan sui social del drammatico lutto che l’ha colpita in queste ore. Oltre ad essere un volto molto amato della tv, la presentatrice Rai ha anche un grande seguito web col quale ha sempre condiviso tanti momenti della propria quotidianità lavorativa e familiare. Con un messaggio ricco di affetto e nostalgia, ha salutato una persona molto importante per lei, purtroppo venuta a mancare.

Da poco, per l’ex volto de La Prova del Cuoco c’è stato il ritorno sul piccolo schermo al timone di un nuovo programma. Dopo una lunga pausa, che l’ha vista per lo più in qualità di ospite o concorrente in varie trasmissioni, la bella 39enne piemontese è ripartita alla grande con un nuovo format intitolato Vorrei dirti che, la cui prima puntata è andata in onda domenica scorsa 11 settembre.

Come aveva anticipato al Tv Sorrisi e Canzoni, si tratta di un programma itinerante, dove si ascoltano le storie di persone come tante che sentono di voler chiedere scusa o esprimere la propria gratitudine ad un familiare. Un ritorno molto desiderato per Elisa, che durante il lungo periodo di ‘stop’ non hai mai nascosto quanto sia stato duro per lei non lavorare come era abituata a fare.

Nell’intervista al noto settimanale aveva anche spiegato che è stata sua madre ad inculcarle l’importanza della realizzazione professionale per una donna. Nonostante il carattere forte, deciso e con le idee ben chiare, la Isoardi in questi anni ha mostrato anche un altro lato di sé molto più tenero che traspare chiaramente dal suo grande attaccamento alla famiglia. Proprio per questo, ha voluto omaggiare con un commovente post su Instagram una figura molto importante per lei, purtroppo scomparsa

Lutto drammatico per Elisa Isoardi: il ricordo della conduttrice emoziona tutti

Con un post di due foto molto significative, Elisa Isoardi ha fatto sapere che sua nonna Lucrezia non c’è più. Nel primo scatto vediamo la sua mano e quella della donna strette l’una nell’altra, mentre nel secondo le vediamo felici insieme qualche tempo fa.

“Ciao Memè, nonnina mia”, scrive la famosa presentatrice nella didascalia. In passato più volte aveva pubblicato foto con la nonna, che appena poteva andava a trovare nella casa di riposo. “E’ una fortuna poter parlare ancora con lei e vedere nei suoi occhi la stessa luce e la stessa forza che rivedo in me stessa”, scriveva quasi un anno fa sotto altre foto scattate durante una visita all’anziana signora. Molti colleghi del mondo dello spettacolo hanno lasciato un commento per esprimere tutta la loro vicinanza in queste ore così tristi per Elisa.

Naturalmente, anche noi ci stringiamo attorno alla famiglia Isoardi per il grave lutto che l’ha colpita.