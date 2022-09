Elena Barolo, nuovo look per la showgirl: avete visto che cosa ha fatto?

Elena Barolo mostra il suo nuovo look: avete visto che cosa ha fatto ai capelli?

In molti ricorderanno Elena Barolo a Striscia la notizia. La showgirl nel 2002 partecipò al programma Veline, ottenendo la fascia di ‘velina bionda’. Entrò così a far parte del tg satirico e insieme a Giorgia Palmas l’abbiamo vista su quel bancone fino al 2004. Aveva circa 20 anni allora.

La sua bellezza colpì da subito i telespettatori e a distanza di tempo ancora oggi continua a conquistare. In questi anni ha arricchito la sua carriera con tante esperienze diverse. Ha svolto il ruolo di conduttrice, inviata, co-conduttrice, giudice, ospite. Si è anche data alla recitazione, studiando e entrando a far parte di diversi film e serie tv.

L’abbiamo vista in CentroVetrine, 7 vite, Tutti pazzi per amore, Terapia d’Urgenza, Don Matteo 7, Un Natale Per due, in un episodio de Il bello delle donne… alcuni anni dopo. Ma non solo la recitazione, anche il mondo della moda ha visto il suo ingresso e recentemente ha esordito in un altro ambito. Elena ha pubblicato il suo primo album. Il 2022 ha visto l’uscita di questo suo nuovo progetto dal titolo ‘La Cote D’Azur’. Ha fatto sapere della pubblicazione il 14 giugno attraverso il suo canale instagram: “Il mio primo album. Fuori ora”. Tutto quello che fatto sul piccolo schermo l’ha resa molto popolare e lo è anche sui social dove è seguita da oltre 200 mila follower. Naturalmente aggiorna spesso coloro che la seguono mostrando scatti quotidiani, cosa fa e appunto, come ha fatto con l’album, svelando i suoi progetti. Negli ultimi giorni ha mostrato la sua nuova chioma: avete visto cos’ha fatto?

Da pochissimo, tramite il suo canale instagram, ha fatto sapere della pubblicazione del suo album, uscito il 14 giugno. Sui social possiamo ammirarla in tutte le sfaccettature. A colpire sono i suoi look, semplici ma sempre molto alla moda. Era giovanissima quando l’abbiamo conosciuta, quando su quel bancone conquistò tutti con la sua bellezza. Bellezza che ancora oggi, a distanza di più di 20 anni continua a lasciare tutti senza parole. Spesso rinnova il look, andando dal parrucchiere, cosa che è successa pochi giorni fa. La showgirl ha aggiornato i follower facendo sapere del suo nuovo look.

Avete visto che cosa ha fatto? Come lei fa sapere ha cambiato il colore dei capelli, sembrerebbe da questa foto aver scelto una tonalità più sul biondo. Ma non ha deciso solo di cambiare sfumatura ma li ha anche tagliati, come specifica: “New Blonde, new cut”, ha scritto a corredo della foto pubblicata nelle sue storie. Con questo look Elena è bellissima!