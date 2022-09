Elisa Isoardi, brutta notizia per la conduttrice: un vero e proprio shock

Elisa Isoardi ha ricevuto una brutta notizia: vero e proprio shock per la conduttrice, cos’è esattamente successo all’amato volto tv.

Una giornata che difficilmente dimenticherà, quella di Domenica 11 Settembre. A distanza di poco meno di tre anni dal suo ‘addio’ a La Prova del cuoco – il cooking show ‘ereditato’ da Antonella Clerici – Elisa Isoardi è ritornata al timone di un programma fatto su misura per lei.

Insieme ad Alessia Marcuzzi, che proprio recentemente ha svelato gli attuali rapporti con Mediaset, anche Elisa Isoardi è la clamorosa novità dei palinsesti Rai di questa nuova stagione televisiva. Dopo aver lasciato l’azienda di Viale Mazzini, la conduttrice vi è ritornata. E, a partire da Domenica 11 Settembre, è al timone di un programma tutto suo.

Intitolato ‘Vorrei dirti che’, il programma di Elisa Isoardi rappresenta un po’ una seconda possibilità per tutti coloro che hanno intenzione di riallacciare rapporti trascurati o completamente persi. “Entro nelle case degli italiani per parlare di emozioni e, soprattutto, per aiutarli a raccontare i loro sentimenti”, ha recentemente spiegato a Tv sorrisi e canzoni. Rivelando, inoltre, di essersi divertita ad andare in giro per i mercati a parlare ed intervistare le persone. Nonostante la grande euforia per questo suo nuovo inizio, la Isoardi ha però ricevuto una brutta notizia nelle scorse ore.

Brutta notizia per Elisa Isoardi: cos’è successo nelle scorse ore

Settembre è visto come il mese delle nuove partenze o, addirittura, di nuovi inizi. È quello che, ad esempio, si dice sul famoso giornalista del TG1, ma anche quello che è successo ad Elisa Isoardi pochissimi giorni fa. Come dicevamo, la conduttrice tv è ritornata a condurre un programma tutto suo, cimentandosi a raccontare i sentimenti degli italiani. Insomma, si tratta di una trasmissione che non ha nulla a che fare con fornelli e cucina – la sua più grande passione – ma con qualcosa di completamente di diverso dal solito.

Prima di iniziare questa nuova avventura della Domenica pomeriggio di Rai Due, Elisa Isoardi non ha perso occasione di poter spiegare tutta la sua euforia sulle pagine di TV sorrisi e canzoni. A quanto pare, però, nelle scorse ore ha ricevuto una brutta notizia. Stando a quanto si apprende dagli ascolti tv, sembrerebbe che Vorrei dirti che non abbia avuto un inizio esaltante. Si legge, infatti, che il programma della bella Elisa abbia registrato solo il 2,3% di share. Certo, è ancora presto per tirare le somme e siamo certi che tutto si risolverà per il meglio. Si può chiaramente immaginare, però, la reazione della conduttrice di fronte a questa notizia.

Voi avete seguito la prima puntata di Vorrei dirti che? Noi non vediamo l’ora che arrivi Domenica prossimo per scoprire quali altri storie Elisa Isoardi racconterà.