L’ex GF Vip pronta per il Red Carpet con un abito che non passa inosservato

Tra i tanti volti noti che hanno sfilato a Venezia sul Red Carpet, l’ex concorrente del GF Vip ha sorpreso tutti col suo abito.

Si è conclusa sabato 10 settembre 2022 la 79esima Mostra internazionale d’arte cinematografica e anche quest’anno, accanto alle presentazioni dei film e alle consegne dei prestigiosi premi, ad essere osservati e commentati sono anche i look delle star che sfilano sul Red Carpet.

Oltre a tanti attori italiani e stranieri, negli ultimi anni sono presenti anche moltissimi influencer, questione che ha suscitato più di una polemica. Eppure, non c’è da stupirsi se i volti famosi dei social prendono parte a questo evento legato al cinema: il motivo della loro presenza è da ricercare nei tantissimi marchi che sponsorizzano il Festival e che sono legati all’immagine di ognuno di loro.

Ci sono poi anche ex protagonisti di seguitissimi programmi tv che in qualche modo hanno avuto occasione di rapportarsi al cinema, come un’amatissima coppia nata tanti anni fa nella casa del Grande Fratello. Lui ha interpretato di recente come protagonista un film molto particolare e quindi era sulla passerella con sua moglie per presentare la pellicola.

Quest’anno abbiamo visto anche un’altra ex protagonista del GF Vip sfilare sul Red Carpet sfoggiando look davvero meravigliosi. Uno in particolare ci ha colpito moltissimo e vogliamo mostrarvelo.

Festival di Venezia, l’ex ‘Vippona’ sul Red Carpet incanta tutti col suo abito

L’ex gieffina in questione è una donna amatissima del piccolo schermo che, prima di varcare la porta rossa del reality condotto da Alfonso Signorini, ha percorso una carriera artistica notevole. Bellissima e talentuosa ha lavorato a programmi che hanno fatto la storia della tv al fianco di conduttori celebri come ad esempio Giorgio Panariello.

Sì, si tratta proprio di Matilde Brandi, ballerina e showgirl romana che partecipò alla quinta edizione del GF Vip. Molto seguita sul suo profilo Instagram, la bionda 53enne si distingue per uno stile giovanile e di gran classe che ne fa un’icona della moda anche per le più giovani.

Sul Red Carpet ci ha letteralmente lasciati senza parole per i favolosi abiti sfoggiati durante i giorni del Festival, ma quello firmato Philippe Plein è davvero particolare. Nero, tempestato di cristalli, corto e con una sorta di soprabito stile giacca nella parte superiore. Matilde lo ha abbinato ad una borsa Lampoo con disegni geometrici bianchi e neri, sandali con tacco a spillo Casadei e occhiali da sole. A completare il tutto, orecchini firmati BL Gioielli.

Un look decisamente particolare che stupisce per l’incredibile mix di stili: la stessa Brandi lo ha definito su Instagram come “un tocco di sé”.

Noi l’abbiamo trovata semplicemente fantastica, anche secondo voi Matilde è riuscita ad essere unica?