Gf Vip, brutto episodio per l’ex concorrente: “Avrei potuto rischiare la vita”

Brutto episodio per l’ex del GF Vip: spavento enorme, cos’è successo

“Sto bene, ma sono furiosa”, ha scritto l’amatissimo volto tv su Instagram. Da come si può chiaramente comprendere dalle sue parole, quindi, il peggio è stata fortunatamente evitato, ma l’ex ‘Vippona’ è rimasta ugualmente scottata dall’accaduto tanto da volerlo prontamente condividere col suo pubblico. D’altra parte, non è assolutamente la prima volta che Patrizia De Blanck si lascia andare a lunghi sfoghi e racconti col suo numeroso pubblico. Cos’è successo? L’amatissima contessa è stata vittima di un tentativo di scippo! Da come si legge dallo sfogo, la simpaticissima Patrizia era in compagnia di suoi due amici per recarsi presso uno studio televisivo quando, da un momento all’altro, ha sentito qualcuno che le strappava la borsa. “Igor ha avuto la prontezza di sorreggermi perché stavo per cadere e Lorenzo il coraggio di rincorrere il rapinatore riuscendo a riappropriarsi della mia borsa”, ha detto ancora.

Tutto è andato per il meglio, come si legge dal lungo sfogo della De Blanck, eppure l’amata Patrizia non può affatto prendere in considerazione quello che sarebbe successo se il suo amico non l’avesse aiutata a stare in piedi.