GF Vip, “Non l’ha presa benissimo”: Signorini si sbilancia sull’amato personaggio

Alfonso Signorini rivela altri retroscena sul GF Vip tra cui la verità su cosa è successo con un personaggio in particolare.

A pochi giorni dall’inizio di una nuova scoppiettante edizione del GF Vip, il conduttore Alfonso Signorini svela alcuni dettagli sul programma e su tutta la squadra che ne farà parte. Non ci riferiamo al cast, sul quale come ben sappiamo quest’anno aleggia un certo mistero. Com’è stato detto, infatti, tutti i nomi dei concorrenti saranno ufficializzati soltanto nel corso della rima puntata di lunedì 19 settembre.

Parliamo piuttosto dei volti che assieme al noto conduttore animeranno il reality nei prossimi mesi e faranno da contorno in quella che ha tutta l’aria di essere una stagione imperdibile. Da tempo sono stati annunciati i conduttori del GF Vip Party, la partecipazione di Giulia Salemi con un ruolo totalmente inedito, e si è molto scritto e parlato della sostituzione di Adriana Volpe e della riconferma di Sonia Bruganelli.

Quest’ultima in un primo momento aveva rifiutato di tornare a vestire i panni dell’opinionista, salvo poi accettare inaspettatamente la proposta di Signorini. Tanto è bastato per ricevere moltissime critiche, ma è stata lei stessa a spiegare cosa l’ha convinta a ripetere l’esperienza.

Ora che mancano davvero pochi giorni al debutto della settima edizione, è proprio il conduttore dello storico reality a fare il punto della situazione sul settimanale Chi da lui diretto.

Alfonso Signorini, spunta la verità sul noto personaggio: c’entra il GF Vip

Come ormai è noto a molti, al posto di Adriana Volpe quest’anno troveremo Orietta Berti. La cantante è un personaggio molto amato dal pubblico e ci ha pensato Alfonso Signorini a svelare su di lei dei dettagli forse sconosciuti ai più: “Non sarà per niente buona, nasconde una sottile vena di perfidia. Lei stessa mi ha detto: ‘Non avrei resistito tutti questi anni nel mondo dello spettacolo se non avessi gli attributi’”. Insomma, nonostante l’aria bonaria di Orietta, il conduttore assicura che ci attendono scintille!

Sulla Volpe, invece, Signorini rivela finalmente ciò che forse non era ancora chiaro in queste settimane. Racconta di averla chiamata per proporle di tornare nella casa più spiata d’Italia come concorrente, ma che la sua reazione non sarebbe stata delle migliori. “Non l’ha presa benissimo. Mi dispiace molto”, dice il direttore di Chi.

Se Giulia Salemi raccoglierà ad ogni puntata gli spunti social più interessanti e li segnalerà al conduttore, Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli saranno i nuovi conduttori del GF Vip Party. Nuovo ruolo anche per Sophie Codegoni che sarà al timone di Casa Chi dove prenderà il posto di Rosalinda Cannavò.

Voi avreste voluto rivedere Adriana Volpe come opinionista o l’avete preferita come concorrente?