Grave lutto per Giulia e Silvia Provvedi: struggente messaggio sui social

In queste ultime ore, Giulia e Silvia Provvedi sono state colpite da un grave lutto: il messaggio condiviso sui social è davvero struggente.

Sono solite intrattenere il loro pubblico social con deliziosi scatti fotografici o imperdibile siparietti, ma stavolta Giulia e Silvia Provvedi hanno lasciato tutti di stucco con l’annuncio del grave lutto che le ha colpite in queste ultime ore.

Una giornata sicuramente da dimenticare sia per Elisa Isoardi, che ha annunciato la dolorosa perdita di una persona a lei molto cara, che per Giulia e Silvia Provvedi. Proprio qualche ora fa, le due amatissime gemelle non hanno potuto fare a meno di condividere il loro dolore con tutto il pubblico social, informandolo di una notizia che ha fatto venire i brividi.

Ha lasciato tutti di stucco, questa drammatica notizia che Giulia e Silvia Provvedi hanno condiviso sul loro canale social. Non è un caso, infatti, se in tantissimi si sono riversati sotto uno degli ultimi post social delle due sorelle gemelle per far sentire ad entrambe la loro vicinanza. D’altra parte, una perdita del genere non poteva non suscitare questa reazione. Cos’è successo? Scopriamolo insieme!

Lutto per Silvia e Giulia Provvedi: dolore immenso, l’ultimo messaggio è straziante

Se Cecilia e Belen sono amatissime, anche Silvia e Giulia Provvedi non sono affatto da meno. Fattesi conoscere dal pubblico italiano circa 10 anni fa, le due sorelle gemelle hanno iniziato a cavalcare l’onda del successo grazie ad X-Factor e da quel momento non si sono mai più fermata. La vittoria a L’Isola dei famosi e la conseguente partecipazione al GF Vip, poi, ha aumentato ancora di più la loro popolarità. Oggi continuano ad essere amatissime e sul loro canale social ufficiale vantano di un successo smisurato.

È proprio sul loro canale social ufficiale che Silvia e Giulia Provvedi sono piuttosto attive. Ed è questo che ha spinto la coppia di gemelle a condividere col suo pubblico la notizia del grave lutto che le ha colpite. Non sappiamo cosa sia esattamente successo, ma si può chiaramente comprendere che il dolore delle due sorelle Provvedi è immenso ed è arrivato dritto al cuore di tutto il loro pubblico.

Il caro papà di Giulia e Silvia Provvedi è morto! Ad annunciarlo, come dicevamo, sono state proprio le dirette interessate sui social. Con un’immagine che ritrae uno sfondo nero con al centro posizionato un cuore, le due sorelle hanno salutato per sempre loro padre, riservandogli delle parole da brividi. “Saremo forti come ci hai insegnato tu”, hanno scritto Giulia e Silvia a corredo dell’ultimo scatto condiviso.

La reazione da parte del pubblico di Giulia e Silvia – Vip e non – è stato immediato. In tantissimi, infatti, si sono stretti intorno al dolore delle due sorelle. A tutti loro, ovviamente, ci aggiungiamo anche noi!