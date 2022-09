“Ho perso 11 chili in 6 giorni”: il terribile momento del famoso personaggio

“Ho perso 11 chili in 6 giorni”: il famoso personaggio racconta il terribile momento vissuto che, solo ora viene fuori! Cosa ha raccontato

“Ho perso 11 chili in 6 giorni“: solamente ora dopo tanto tempo l’amatissimo personaggio ha raccontato quel terribile momento vissuto anni fa. Oggi, a distanza di anni da quello spiacevole episodio si è ormai lasciata alle spalle quanto accaduto e si gode la sua splendida vita.

La sua vita oggi è splendida e felice. Non solo la carriera lavorativa che va a gonfie vele ma anche un matrimonio che la rende raggiante. A distanza di tempo, anzi di anni diremmo, intervistata dal Corriere della Sera, l’amatissimo personaggio famosa soprattutto nel mondo dello sport ha raccontato cosa è accaduto qualche anno fa. Uno spiacevole episodio che l’ha condotta in un tunnel buio dal quale però è uscita ed ha ripreso in mano la sua vita.

“Ho perso 11 chili in 6 giorni, non mangiavo, non dormivo, non respiravo”: ha raccontato il suo terribile momento

Non appena si parla di Flavia Pennetta vien facile immaginare e ricordare tutti i successi dell’amatissima tennista che in campo, ci ha letteralmente fatto sognare. L’ex tennista italiana, considerata tra le più forti in tutto il mondo ci ha regalato enormi soddisfazioni, e le medesime le ha raccolte in campo grazie al suo talento. Vincitrice del torneo di tennis US Open nel 2015, si è aggiudicata dopo Francesca Schiavone, il premio Slam. Un traguardo importantissimo per la Pennetta. Ma oggi, tra i grandi desideri realizzati dell’amatissima tennista, c’è anche quello di avere una splendida famiglia.

Intervistata dal Corriere della Sera, la Pennetta si è lasciata andare al racconto di un retroscena di cui fino ad ora si conosceva poco. Oggi, Flavia Pennetta è sposata da ben 6 anni con il tennista italiano Fabio Fognini. Prima di lui però, la Pennetta usciva da una situazione non facile. Prima di coronare il suo sogno d’amore con il suo attuale marito, Flavia Pennetta faceva coppia con l’allenatore di tennis spagnolo Carlos Moya.

La loro storia d’amore però non ha dispiegato le vele a causa di un tradimento che ha portato la Pennetta a vivere successivamente un momento difficile, terribile, come la stessa ha raccontato al Corriere della Sera.

“Andiamo a dormire, buonanotte amore. Il giorno dopo sto giocando un match contro la Cibulkova che a fine set va in bagno. Ne approfitto per sbirciare il telefonino, c’è un messaggio di Carlos: chiamami“. Di fronte a quel messaggio la Pennetta non ha nascosto di essersi preoccupata: “Oddio, è morto qualcuno, penso“. Ma l’amara notizia ricevuta poco dopo l’ha lasciata completamente senza parole.

“Perdo l’incontro in cinque minuti. Lo richiamo: cosa è successo?“, chiede al suo ormai ex. Carlos Moya le confessa così, con una telefonata, il tradimento. “Tutto bene, dice lui, però sono uscite su un giornale delle foto con una mia amica ad Amsterdam.. E cosa state facendo, chiedo? Ci baciamo, risponde“. In quel momento il cuore le è sprofondato.

“Sono caduta a terra, sono svenuta. Ho perso 11 chili in sei giorni. Non mangiavo, non dormivo, non respiravo”, ha raccontato la Pennetta che però, guardandosi indietro quasi sente di voler dire grazie a quella storia finita per averle fatto solo dopo il regalo più grande che potesse ricevere, suo marito Fabio e la sua splendida famiglia.