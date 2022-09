Kate Middleton sta male per la Regina Elisabetta: suo figlio la consola con una frase stupenda

Dopo la morte della Regina Elisabetta, Kate Middleton mostra il suo dolore: suo figlio la consola con una frase che scalda il cuore

E’ trascorsa appena una settimana dalla notizia che ha determinato in questi giorni lo scriversi di una nuova pagina della storia. La morte della Regina Elisabetta ha chiuso un regno durato 70 anni.

Un regno che ha fatto della Regina Elisabetta una Sovrana amata da molti. Tanti hanno di fatti voluto volgere alla Regina d’Inghilterra un ultimo saluto, ed in questi giorni che precedono il solenne funerale che si celebrerà Lunedì 19 Settembre, tanti sono accorsi in quello che fino ad una settimana fa è stato il suo Regno. Alla Monarca, sono stati riservati messaggi unici e davvero inaspettati. Proprio come quello rivoltole dalla sua ‘ex nuora’, Sarah Ferguson che con le sue parole proprio nelle ore successive alla morte della Regina, ha spiazzato tutti! Al capezzale dell’amata Regina, era ovviamente presente la sua famiglia.

Il Re Carlo III, salito al trono dopo la morte di sua madre, ha così nominato suo figlio William e la sua consorte Kate Middleton come Principe e rispettivamente Principessa del Galles. I membri della casata Reale in questi giorni si dicono molto impegnati nell’organizzazione della veglia e del corteo funebre per volgere l’ultimo saluto alla Regina.

Ad apparire pubblicamente in questi giorni sono proprio i nipoti della Regina Elisabetta, con tanto di consorti al proprio fianco. Amatissima dal popolo inglese è la consorte del Principe William. Avvicinatasi alla folla di cittadini stabiliti questi giorni fuori le mura del palazzo reale hanno così potuto salutare la Principessa del Galles. Quest’ultima, visibilmente provata dalla scomparsa della Regina ha voluto raccontare ai presenti un episodio che l’ha particolarmente intenerita e che riguarda suo figlio, il piccolo Louis.

Morte della Regina Elisabetta, il piccolo Louis stupisce mamma Kate con una frase stupenda

Alla folla di presenti fuori il Palazzo Reale, Kate Middleton ha raccontato un tenerissimo episodio che ha visto protagonista il piccolo di casa, Louis Arthur Charles. Il terzogenito della coppia più amata ha lasciato mamma Kate a bocca aperta.

La morte della Regina Elisabetta ha lasciato tutti senza parole. Era diverso tempo che si diceva che le condizioni della monarca inglese non fossero del tutto buone. Ma, ad ogni modo la notizia della sua morte non è certamente stata silenziosa. Anche i più piccoli della Royal Family hanno avvertito l’assenza e la tristezza per la perdita.

E così, Kate Middleton, alla folla di cittadini incontrata in questi giorni ha raccontato: “Il mio piccolo Louis è così dolce“. Nel tentativo di rincuorare e consolare sua mamma, visibilmente triste e provata per la morte della Regina, il piccolo Louis ha detto: “Mamma non preoccuparti perché adesso è con il bisnonno“. Parole simili così dolci, nessuno si sarebbe mai aspettato, nemmeno Kate Middleton che è apparsa commossa mentre riportava le parole del piccolo Louis.