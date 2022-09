Si sono lasciati dopo 18 anni insieme: il conduttore torna single

Dopo una storia d’amore durata ben 18 anni, il noto conduttore racconta al Corriere della Sera di essere di nuovo single.

Il loro è stato sicuramente un grandissimo amore, vissuto con grande intensità e che ha regalato ad entrambi ricordi molto forti. Eppure, anche le storie più romantiche e durature possono finire: il famoso conduttore ne parlato in una recente intervista concessa al Corriere della Sera dove ha rivelato anche i motivi della drastica decisione.

Sono stati insieme ben 18 anni, un arco di tempo sufficientemente lungo per condividere tante gioie ma anche tanti dolori. Tra questi ultimi, c’è stato il grave lutto che il noto volto di Canale 5 ha affrontato qualche anno fa, quando è venuta a mancare la sua adorata madre.

Proprio a quella dolorosa perdita è legato un ricordo molto toccante che riguarda proprio la sua relazione sentimentale e di cui parlò tempo fa ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Sua madre, poco prima di morire, chiese alla badante di indossare una maglia che le aveva regalato il genero e nel momento in cui se ne andò aveva quella maglia addosso.

Ora non sono più una coppia: lo ha annunciato al Corriere della Sera ed ha spiegato il perché dell’inaspettato addio.

E’ tornato single: il conduttore racconta perché è finita la sua storia d’amore

Lui è un famoso volto Mediaset che tra pochissimi giorni tornerà in onda col programma che conduce ormai da qualche anno e che è uno dei più grandi successi del Biscione. Parliamo proprio di Alfonso Signorini, che a partire da lunedì 19 settembre rivedremo in prima serata su Canale 5 con una nuova edizione del GF Vip.

Ex professore al liceo, direttore del settimanale Chi, opinionista e conduttore tv, Signorini ha rivelato al Corriere di essere di nuovo single dal momento che la storia con l’ex senatore Paolo Galimberti è terminata. I due non vivevano sotto lo stesso tetto, ma sono stati molto legati per tanti anni. “Una decisione sofferta, ma dovuta: quando il rapporto si trascina per non far dispiacere all’altro è meglio chiudere. Gli vorrò sempre bene”, ha detto Signorini.

A questo punto, il ‘re del gossip’ ha dato un’altra notizia ‘bomba’. Stavolta, però, si tratta di una novità che lo riguarda in prima persona: “Sono molto innamorato. Sa quando non vedi l’ora di ricevere un messaggio e guardi il telefonino cento volte?”. Signorini quindi avrebbe già il cuore nuovamente occupato, nonostante attualmente non sia impegnato formalmente con nessuno. Sull’identità della persona che gli fa battere il cuore, ha rivelato: “Non fa parte del mondo dello spettacolo. Non frequento il mondo della televisione ed è la mia salvezza”.

Ricordiamo che Signorini ha avuto in passato una convivenza con una donna di nome Laura: “Tempo fa l’ho incontrata in Puglia, io ero con Paolo e lei con il marito, l’istruttore di tennis con cui mi aveva tradito. È ancora convinta che io sia eterosessuale”.

Manca davvero poco alla prima puntata del GF Vip 7: scommettiamo che il caro Alfonso ci sorprenderà anche stavolta?