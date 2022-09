Difficile distinguerle! Conoscete la sorella di Taylor Mega? Somiglianza da shock

Tutti conosciamo Taylor Mega, ma in pochissimi avranno visto sua sorella: sarà difficile distinguerle perché sono due gocce d’acqua.

È tra le stelle indiscusse di Instagram, Taylor Mega. Con un profilo Instagram che conta all’attivo più di 2 milioni e mezzo di followers, l’influencer, modella ed imprenditrice è davvero amatissima!

Sul suo canale social ufficiale, Taylor Mega condivide davvero di tutto. Oltre ad incantevoli scatti che mostrano chiaramente la sua bellezza, l’influencer e modella è solita far entrare i suoi sostenitori nella sua vita. Poco più di un anno fa, ad esempio, ha mostrato la sua nuova casa, sfoggiandone tutti i suoi dettagli ed incantando tutti i suoi followers, ricordate? Questo, però, non è affatto l’unico gesto di Taylor per il suo pubblico nel renderli partecipi di tutto quello che le capita.

Spulciando con attenzione il suo profilo, infatti, abbiamo rintracciato uno scatto in compagnia di sua sorella che ha subito catturato la nostra attenzione. Il motivo? Beh, è davvero impossibile distinguerle! Seppure abbiano solo qualche anno di differenza, è davvero difficile capire chi è Taylor e chi è Giada. Le avete mai viste insieme? Sono due gocce d’acqua: è davvero impressionante.

Avete mai visto la sorella di Taylor Mega?

Se la sorella di Stefano De Martino è una presenza costante nella vita dell’amatissimo conduttore napoletano, non si può dire affatto il contrario della sorella di Taylor Mega. Le due splendide donne, nonostante la minima differenza d’età, sono davvero unitissime e sono solite condividere ogni cosa. Certo, in diverse occasioni, le due ragazze sono apparse insieme in qualche salotto televisivo, ma è sui social che non perdono occasione di potersi mostrare al loro numeroso pubblico.

Sia Taylor che la bella Giada, infatti, amano mostrarsi insieme e raccogliere un grande numero di likes e di commenti per la loro indiscutibile bellezza. “A lei racconto tutto”, ha spiegato un po’ di tempo la giovanissima Mega alle pagine del settimanale ‘Chi’, confermando di avere un ottimo rapporto con lei. Quello che, però, adesso vi chiediamo è: le avete mai viste insieme?

Spulciando il canale Instagram di Taylor Mega, abbiamo rintracciato un suo scatto insieme a sua sorella Giada! Vi assicuriamo: resterete davvero senza parole! A catturare la nostra attenzione non è solo la smisurata bellezza di entrambe le giovani donne, ma anche la loro impressionante somiglianza. Non ci credete? Guardate qui:

Siete riusciti a riconoscere chi è Giada e chi è Taylor? Noi abbiamo incontrato qualche difficoltà, dobbiamo ammetterlo!

Di che cosa si occupa Giada?

Anche lei giovanissima, la sorella di Taylor Mega è un’affermata influencer e modella. Conseguito il titolo di studio in enogastronomia dolciaria, Giada ha fondato con Taylor una linea di costumi da bagno.