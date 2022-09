Uomini e Donne, festa grande: la dama si è sposata e lui l’avete già visto in tv

La sua presenza a Uomini e Donne si fece notare e, a distanza di anni da quell’esperienza, la dama si è sposata: indovinate chi è lui!

In circa due decenni, il dating show Uomini e Donne è riuscito ad unire diversi cuori solitari, ma anche quando non c’è stato il lieto fine, ci ha regalato colpi di scena davvero incredibili. Sia il Trono Classico che quello Over sono stati ‘galeotti’ per tanti amori nati in tv che, se il più delle volte si sono conclusi nel giro di qualche anno, altre volte si sono trasformati in unioni solide e durature.

Non sempre il percorso dei protagonisti e quello delle storie è lineare: abbiamo assistito a clamorosi ritorni da parte di tronisti pentiti di non aver fatto la scelta giusta come Teresanna Pugliese, oppure a corteggiatori pentiti di aver detto di no al tronista, come nel caso di Andrea Dal Corso e Teresa Langella.

Come detto poc’anzi, anche le dame e i cavalieri della versione Over del programma hanno riservato non poche sorprese al pubblico. Perfino fuori dagli studi! E’ quanto accaduto ad una dama che qualche anno fa partecipò alla trasmissione. Decise di uscire con quello che poi è stato il suo compagno per qualche anno, ma ecco che a distanza di anni veniamo a sapere, tramite il suo annuncio sui social, che si è sposata con un altro cavaliere conosciuto proprio nel dating show di Canale 5.

Grande felicità per l’ex protagonista di Uomini e Donne: si è sposata!

Era il 2014 quando Isabella Falasconi entrò nello studio di Uomini e Donne per cercare l’uomo giusto per lei. Il suo percorso la portò ad uscire dalla trasmissione con Mauro Donà, ricordate? I due parteciparono insieme anche a Temptation Island.

Ebbene, oggi Isabella si è sposata con un altro cavaliere conosciuto proprio alla corte di Maria De Filippi, Giuseppe Tranquillino. Ai microfoni di Isa&Chia ha raccontato i dettagli di quell’incontro che inizialmente non portò ad una conoscenza più approfondita. “Giuseppe Tranquillino si presenta, era seduto al centro dello studio esattamente davanti a me. Io lo guardo e i suoi occhi azzurri mi hanno subito colpito”. Giuseppe raccontò in quell’occasione di essere laureato in Giurisprudenza, al Conservatorio, in Ingegneria Meccanica e di vivere ad Altamura.

Lui invitò subito a ballare Isabella, ma secondo la dama, le chiacchiere che all’epoca giravano in studio su di lei, lo influenzarono negativamente. Sette anni dopo quel primo incontro, lui la cercò tramite la redazione del programma che non gli diede però il numero di Isabella per questioni di privacy. Giuseppe non aveva i social e non ricordava neanche i cognome di lei. Poi all’improvviso succede qualcosa: “Di punto in bianco, riuscì ad intravedere una mia foto su Facebook tramite un account che si era aperto solo per cercarmi. Lì ci siamo ritrovati; gli ho dato il mio numero di cellulare e subito ci siamo sentiti. Poi ci siamo incontrati a Civitanova e dopo un lungo abbraccio, ci siamo ritrovati”

Auguri di cuore a questa bellissima coppia!