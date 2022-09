Il suo “addio” alla serie tv ha lasciato tutti di stucco: com’è cambiato e che cosa fa oggi l’amato attore

Il suo “addio” all’amatissima serie tv ha lasciato tutti di stucco: sapete com’è cambiato e che cosa fa oggi l’attore? Non l’avreste mai detto.

Sono tantissime le serie tv e fiction che si sono alternate sui nostri piccoli schermi in questi anni, eppure tutte hanno saputo catturare l’attenzione del loro pubblico in pochissimo tempo. Così come le loro storie e le loro trame, però, anche i personaggi che sono diventati dei loro volti simbolo hanno ugualmente saputo catturare l’attenzione di tutti.

Qualche tempo fa, vi abbiamo raccontato di due tragiche morti che hanno sconvolto il pubblico di due seguitissime serie tv. Stiamo parlando proprio di Misha Barton, la bellissima Marissa Cooper di The OC, che ha svelato il vero motivo del suo addio alla serie. Oppure, di Scott in Beverly Hills 90210, il cui interprete oggi fa tutt’altro. Se si parla di morti sconvolgenti, però, non si può fare a meno di citare anche quella del famoso Warrick di CSI. Insieme ad altri protagonisti, il giovane Brown era uno delle colonne portanti della serie tv. È proprio per questo motivo che la sua morte ha sconvolto tutti. Siete curiosi, però, di sapere cosa fa oggi dopo l’addio all’amata serie tv?

Incuriositi dal conoscere com’è cambiata la vita dell’amato attore oggi, ci siamo alla ricerca di notizie sul suo conto. E, rintracciandolo su Instagram, non abbiamo potuto fare a meno di constatare il suo cambiamento negli anni. A partire da come si mostra fino a com’è cambiata la sua vita oggi, ecco tutto quello che occorre sapere sul giovane Gary.

Cosa fa oggi e com’è cambiato l’amato attore dopo il suo addio alla serie tv

Chi di voi non ha mai seguito una puntata di CSI? In onda dal 2000 fino al 2015, la serie tv non solo ha visto alternarsi una serie di spin off, ma è stata una delle serie più amate e seguite del piccolo schermo. Il suo pubblico, infatti, non solo si è affezionato alle storie raccontate e ha “collaborato” con tutti i suoi protagonisti nella ricerca dell’assassino, ma si è legato a ciascuno degli attori che avevano un ruolo determinante nella serie tv. Tra questi, vi è proprio lui: Warrick Brown! Vi ricordate la sua morte? Un vero e proprio choc per tutti: il suo ‘addio’ rattristò la maggior parte dei suoi spettatori.

Cosa sappiamo, però, adesso sul suo conto? Appurato che, dopo l’addio a CSI, il buon Gary ha continuato a cavalcare l’onda del successo, prendendo parte a tante altre serie tv conosciute, siete curiosi di sapere com’è diventato? Guardatelo qui:

Insomma, saranno anche passati diversi anni dal suo addio a CSI, ma si vede chiaramente che il suo Warrick non è affatto cambiato. Il suo fascino, infatti, è completamente identico al passato.