Alberto Angela, cos’ha fatto a distanza di un mese dalla morte del padre, scomparso all’età di 93 anni lo scorso 13 agosto.

Si è spento lo scorso 13 giugno 2022 a 93 anni Piero Angela, il simbolo della divulgazione scientifica. Ad annunciarlo, attraverso i social, è stato il figlio Alberto, attraverso uno scatto a cui ha allegato la frase “Buon viaggio papà”.

Una notizia dolorosa per gli italiani, che hanno perso uno degli uomini di cultura più amati di sempre. Un uomo che con garbo ed estrema preparazione ha condiviso col pubblico il suo sapere, rendendo comprensibili a tutti anche le nozioni più complicate. A un mese esatto dalla scomparsa, Alberto Angela ha voluto ricordarlo così: ecco cosa è apparso sui canali social del paleontologo e divulgatore scientifico.

Alberto Angela, le parole a un mese dalla morte del padre: “Sono stati giorni intensi”

“Oggi è esattamente un mese dalla scomparsa di mio padre. Vorrei ringraziare tutti voi per le incredibili ed emozionanti dimostrazioni di affetto che hanno investito tutta la nostra famiglia dopo la morte di papà”. Inizia così il lungo messaggio condiviso da Alberto Angela sul suo canale Facebook, trenta giorni dopo la morte di Piero Angela. Trenta giorni che, come sottolinea il paleontologo, sono pochi per elaborare il lutto di una persona così cara. Nel messaggio, Alberto Angela spiega come questi siano stati giorni intensi e ricchi di emozioni, ma giorni in cui non sono mancati momenti lenti e di riflessione: “Ho voluto leggere tutti, uno per uno, i vostri messaggi. E vi ringrazio a nome mio e di tutta la nostra famiglia, per le nostre parole”.

Il divulgatore scientifico esprime il suo orgoglio nel vedere come il suo papà abbia segnato le vita di tantissime persone, generando risultati importanti con la sua voglia di trasmettere la conoscenza. Alberto racconta di aver ricevuto diversi messaggi da persone adulte che hanno ammesso di essersi avvicinati a determinati “ambiti del sapere” proprio grazie a Piero Angela. E non manca la menzione ai giovani, ai quali Piero si è rivolto e si è impegnato per tutto il corso della sua carriera, fino all’ultimo giorno.

Al termine del messaggio, Alberto Angela ringrazia nuovamente tutti, anche a nome della sua famiglia, per la vicinanza espressa in questi giorni delicati. Un affetto che li ha aiutati ad andare avanti: il divulgatore scientifico ha annunciato di essersi rimesso in viaggio, per realizzare nuove trasmissioni che vedremo presto in onda.

Alberto conclude il messaggio citando proprio il grande Piero: “Come papà ha scritto nel suo ultimo messaggio, lui ha fatto la sua parte, ora sta a noi, a tutti noi, fare la nostra”. Una valanga di cuore e messaggi di affetto ha invaso il post condiviso da Alberto Angela, amatissimo dagli italiani proprio come il suo indimenticabile papà.