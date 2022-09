In pochissimi lo ricordano così: com’è cambiato negli anni Amadeus? Farete fatica a crederci

Oggi Amadeus si mostra proprio così, ma com’è cambiato nel corso degli anni? In pochissimi lo ricordano in questo modo: farete fatica a crederci.

Chissà se, iniziato Settembre, Amadeus si è messo già alla ricerca dei talenti che si esibiranno sul palco del Festival di Sanremo 2023. Una cosa è certa: così come tutte le altre edizioni precedenti, anche quello di quest’anno sarà sorprendente. A partire da Chiara Ferragni, il cui cachet è da urlo, fino a tutte le indiscrezioni che girano sulla settantaduesima edizione, siamo certi che sarà uno spettacolo da urlo.

Nessuno l’avrebbe immaginato mai, ma la notizia ha fatto impazzire tutti di gioia: Amadeus è al timone del Festival di Sanremo 2023. Per il suo quarto anno consecutivo, quindi, il buon Sebastiani non solo sarà al timone del famoso evento musicale nostrano, ma anche il suo direttore artistico. Chissà quali saranno gli artisti che saranno in gara!

Conduttore amatissimo, Amadeus ha iniziato a muovere i primi passi in questo mondo da giovanissimo. Dapprima nelle radio ed, in seguito, in tv, il buon Sebastiani ha immediatamente dimostrato di che pasta è fatta ed ha subito cavalcato l’onda del successo. Siete curiosi, però, di sapere com’è cambiato nel corso degli anni? Oggi Amadeus si mostra proprio così al suo pubblico, ma com’era nel passato? Abbiamo rintracciato un video del passato: in pochissimi lo ricordano così.

Com’è cambiato negli anni Amadeus? In pochi lo ricordano così

Seppure abbia un profilo di coppia con sua moglie Giovanna – e solo adesso si è scoperto il motivo – è ugualmente possibile rintracciare vecchi scatti di Amadeus. Spulciandolo con attenzione, ad esempio, siamo riusciti a rintracciare un video di fine anni ’90 che ci permettono chiaramente di comprendere come sia cambiato nel corso degli anni l’amato conduttore. Tutti sono soggetti a trasformazioni, ma anche il buon Sebastiani è ‘vittima’ del passato? Guardate questo video che abbiamo scoperto, resterete davvero di stucco!

Forse non tutti lo sanno, ma Amadeus ancora prima di iniziare il suo cammino in tv – il cui debutto è arrivato nel 1988 con “1,2,3 Jovanotti” – ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica. Inizia a lavorare, infatti, in alcune radio locali da giovanissimo e successivamente, dopo essere stato notato da Claudio Cecchetto, inizia a svolgere la professione di speaker in alcune emittenti radiofoniche più che importanti. Compie, poi, il suo esordio in tv, ma il suo iniziale ‘cavallo di battaglia’ apparteneva sempre al mondo della musica . Sul suo canale social, infatti, siamo riusciti a rintracciare un video del 1997 che ce lo mostra durante la conduzione del Festivalbar. Curiosi di sapere com’è cambiato negli anni Amadeus? Guardate un po’:

Farete fatica a crederci, ne siamo certi, ma è davvero così! Nonostante siano trascorsi quasi 30 anni dal video in questione, si vede chiaramente che Amadeus non è affatto cambiato negli anni. Certo, i capelli sono decisamente più lunghi rispetto ad oggi, ma per il resto il buon Sebastiani è sempre identico. Siete d’accordo?