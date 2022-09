Brutto momento per l’ex vincitore di Amici: il ricovero all’improvviso

L’ex vincitore di Amici ha informato i fan del delicato momento che sta attraversando: tutto è iniziato con un ricovero alquanto imprevisto.

Ha partecipato ad Amici qualche anno fa e da allora è diventato un volto amatissimo in tv e sul web. Classificatosi primo in finale, ha continuato a far parte della trasmissione durante l’edizione successiva anche se in un altro ruolo. Molto seguito sui social, pochi giorni fa ha raccontato pubblicamente il difficile momento di una delle persone a lui più care e che inevitabilmente coinvolge anche lui.

E’ Andreas Muller a fare quest’altra inaspettata confessione dopo quella sulla crisi personale che lo aveva colto mesi fa. Il ballerino 26enne nato a Singen, in Germania, ma cresciuto a Fabriano, in provincia di Ancona, una volta uscito dalla scuola più famosa d’Italia, ha dimostrato ampiamente tutto il suo talento e ad oggi è uno dei volti legati al programma più amati in assoluto.

Più volte al centro del gossip per la sua storia d’amore con l’ex docente del talent Veronica Peparini, di ben 25 anni più grande di lui, il giovane artista ha sempre saputo gestire egregiamente il rapporto tra popolarità e professionalità. Un ragazzo dai valori ben saldi, come quello della famiglia, alla quale è molto legato. Proprio in nome del grande affetto che lo unisce a suo fratello Daniel, di recente Andreas gli ha dedicato un altro emozionante post.

Amici, “Il regalo più bello”: la dedica dopo l’inaspettato ricovero

Sotto una galleria di scatti che ritraggono Daniel in ospedale, il ballerino ha raccontato cosa è successo al giovane. Scrive che martedì 13 lo ha accompagnato in ospedale per un’anomala tachicardia con conseguente forte sudorazione. I medici hanno immediatamente riscontrato che i battiti di Daniel erano a circa 190 ed hanno deciso di ricoverarlo in codice rosso.

“Siamo abituati e siamo sempre qui a dedicarci a questa roccia”, racconta il compagno della Peparini. Dopo una settimana di degenza, suo fratello potrà stare a casa per qualche giorno, ma poi dovrà tornare in ospedale per sottoporsi ad un piccolo intervento a fine settembre. Come si vede in molte delle foto del post, i due si sono sentiti spesso tramite videochiamate durante i giorni del ricovero.

E non stupisce affatto che Andreas sia così presente nella vita di Daniel, visto l’amore che ha sempre esternato per lui: “Tra sorrisi e momenti più sconfortanti sei stato, sei e sempre rimarrai il regalo più bello che la vita potesse farmi”, si legge ancora nel post. Inutile dire che sono stati davvero tanti i commenti di sostegno e vicinanza per il bravissimo ballerino e il caro Daniel.

Anche noi ci uniamo al coro degli in bocca al lupo per questo ragazzo così coraggioso e tanto amato da suo fratello.