“Il dolore fisico mi sta consumando”: Nina Moric parla del suo problema attraverso i social; cosa è successo.

Hanno gettato i fan nello spavento alcune Instagram Stories condivisa da Nina Moric sul suo canale social, qualche giorno fa. Attraverso il suo canale ufficiale, la modella croata ha parlato ai followers di alcuni problemi di salute che sta affrontando.

“Pur avendo una soglia del dolore altissima, questa volta il dolore fisico mi sta consumando”, ha scritto la Moric nelle sua stories Instagram, nelle quali ha condiviso lo scatto del referto della gastroscopia alla quale si è sottoposta. Scopriamo cosa è successo.

Nina Moric su Instagram: “Voglio spegnere questo dolore atroce”

Non è un periodo semplice, questo, per Nina Moric. Oltre alla delicata situazione familiare legata al rapporto col figlio Carlos Maria, la modella e showgirl croata ha rivelato ai followers del suo problema di salute. Un problema che le causa dolori atroci, come ha scritto lei stessa sul suo canale Instagram.

“Non ho paura dell’esito dell’esame istologico, voglio solo spegnere questo dolore atroce“, ha scritto la Moric nelle sue stories, dove ha condiviso il referto di una gastroscopia alla quale si è sottoposta. Nel documento condiviso, si legge che è in corso una valutazione istologica, per scoprire le cause dei problemi con cui Nina sta facendo i conti e che, come si legge, le provocano dolori lancinanti. La modella non rivela i dettagli del suo problema di salute, ma a quanto pare si tratta di qualcosa di abbastanza serio. In questo periodo delicato, la Moric si distrae grazie alla tv e all’arte e alla musica.

Ai problemi di salute, si aggiunge un’altra grande preoccupazione per la showgirl, che da qualche tempo è lontana dal figlio. Il ventenne, Carlos Maria, vive infatti col papà Fabrizio Corona e tra i due genitori i rapporti sono tutt’altro che idilliaci. La Moric non è apparsa neanche al compleanno di 20 anni di Carlos, festeggiato lo scorso agosto con un mega party in Sicilia. Nonostante questo, lo stesso Carlos, intervistato da Chi, ha dichiarato: “Per me questo non è un problema, io e lei siamo legati a prescindere dal compleanno, ci vogliamo molto bene, la vedrò quando torno a Milano”.

Anche Fabrizio Corona, nella stessa intervista al settimanale Chi, ha confermato l’amore che lega mamma e figlio, nonostante le difficoltà: “Carlos è molto bravo e molto paziente con sua madre che è davvero in un momento difficile, davvero difficile, ma è la sua mamma. Lei, è naturale, gli vuole bene e Carlos cerca sempre di farla sentire, se non bene, meglio. Lui la ama follemente, non ha rancori, è un ragazzo, al di là di tutto, forte e maturo”.