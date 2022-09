Dr Mercy, il caso ‘diverso’ di Michael sorprende tutti: mai visto niente di simile, grosso shock

Il caso di Michael a Dr Mercy è completamente ‘diverso’ da tutti gli altri: mai visto nulla di simile per la dermatologa, grosso shock.

Se con la pelle d’alligatore di Remi a La dottoressa Pimple Popper pensavamo di aver visto di tutto, ci sbagliavamo di grosso. Anche la Dr Mercy, infatti, ha avuto a che fare con un caso di dermatologia completamente diverso da tutti gli altri. A raccontare la sua storia – dopo il grosso shock regalatoci da Tiana – è stato il quarantenne Michael.

Quando ha scelto di chiedere aiuto alla Dr Mercy, Michael l’ha fatto perché non poteva e, soprattutto, non voleva più convivere con la malattia che gli ha reso la vita impossibile. Non si trattava affatto di qualcosa di grave o di fronte a cui non c’era rimedio o soluzione, eppure la sua patologia aveva avuto degli effetti impressionanti sullo svolgimento della sua quotidianità. Da che era tipo che amava uscire, stare all’aria aperta e giovare coi suoi figli, Michael era diventato completamente il suo contrario. Ed era costretto a restare chiuso in casa per evitare occhi e commenti indiscreti.

Seppure la malattia di Michael non fosse niente di grave, la dottoressa non ha potuto fare a meno di sottolineare quanto il suo caso fosse molto diverso da tutti gli altro. Grosso shock, quindi, per lei che non si sarebbe mai aspettata nulla del genere.

Michael alla Dr Mercy: caso ‘diverso’ da tutti gli altri, cos’è successo

Seppure la sua malattia non fosse nulla di grave, Michael ha ugualmente sorpreso tutti con la sua storia. Circa 12 anni prima della sua richiesta d’aiuto alla Dr Mercy, il quarantenne ha raccontato di aver visto spuntare sul suo corpo delle piccole lesioni, che poi sono aumentate col passare del tempo. Si chiamano fibromi penduli e questi, seppure rappresentino una patologia molto comune, gli condizionavano fortemente la vita. Al momento della sua visita dalla dermatologa, Michael contava circa 300 fibromi penduli.

“I fibromi penduli sono una lesione benigna della pelle, attaccati alla cute con un peduncolo sottile. Sono indolore, ma in casi gravi come questo possono crescere in ammassi e fare molto male, limitando la mobilità del paziente”, ha spiegato la Dr Mercy alla telecamere del programma. In effetti, le condizioni in cui viveva Michael erano davvero drammatiche. Guardate qui:

Questo non è niente, ve lo assicuriamo. Michael ha raccontato di avere circa 300 fibromi per tutto il corpo, che gli impedivano di svolgere una vita normale.

Inutile dirvi che la Dr Mercy ha immediatamente provveduto a rimuoverla la maggior parte delle escrescenze, permettendo al suo paziente di ritornare a svolgere una vita normale.

Un risultato davvero impressionante, non trovate?