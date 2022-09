“E’ un problema non dettato da tradimenti”: l’amata coppia di UeD è in crisi

Un’indiscrezione che ha trovato conferma nelle parole di entrambi, la storica coppia di UeD è in crisi: ma no, la causa non è il tradimento!

La storica coppia di Uomini e Donne è in crisi. Stando alle voci confermate proprio da entrambi sembrerebbe essere proprio così. Tuttavia, sebbene i fatti e le cause siano stati mantenuti privati, è stato specificato che non si tratta di tradimenti.

La loro storia d’amore è nata sotto le luci dei riflettori del dating show che come ogni stagione conquista tutti. E mentre nuove storie stanno per nascere nella nuova stagione di Uomini e Donne che vedremo andare in onda a partire da Lunedì 19 Settembre, la storica coppia nata all’interno del programma qualche anno fa ha fatto sapere che la relazione non navigherebbe in acque tranquille in questo momento.

UeD, dopo 8 anni di matrimonio la storica coppia è in crisi

Quella formata da Francesca Del Taglia e da Eugenio Colombo è una coppia nata nello studio televisivo di Uomini e Donne. Era il 2012 quando i due si sono conosciuti proprio davanti le telecamere del dating show e da allora non si sono più separati.

Nel 2014 sono convolati a nozze e insieme hanno messo su la loro splendida famiglia consolidando la loro unione con la nascita di due meravigliosi bimbi, Brando il primogenito e Zeno nato nel 2018. I due sono sempre stati molto riservati in merito alla loro vita privata. Ma sui social, in quanto personaggi noti in tv, sono diventati molto famosi e di conseguenza molto seguiti.

Da qualche tempo, i fan della coppia si erano accorti che qualcosa non andava. Alcune voci ed indiscrezioni parlavano di un allontanamento tra i due. Qualcuno diceva che Eugenio fosse andato via di casa, si è addirittura pensato ad un possibile tradimento. Le voci sul tradimento e sul fatto che il dj ed ex tronista sia andato a vivere altrove non hanno trovato conferma. Mentre le voci sulla crisi, sono ahimè state appurate. Al momento i due non hanno fatto trapelare ulteriori notizie ed informazioni in merito alle ultime parole rivelate da entrambi sui loro rispettivi profili.

“E’ un momento un po’ delicato tra me e Francesca. E’ un problema non dettato da chissà cosa, tradimenti e queste cavolate qua, ma dove dall’altra parte viene a mancare un sentimento“, ha raccontato Eugenio via social qualche settimana fa, confermando così la crisi con sua moglie.

Tuttavia, nonostante il momento di difficoltà, il dj ha fatto comunque sapere che i due starebbero cercando di capire cosa fare, come comportarsi. “Stiamo cercando di recuperare, di capire questa situazione“. Ci sarà un riavvicinamento? E’ quello che tutti speriamo!