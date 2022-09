Dal Grande Fratello al nuovo ruolo da attore: passo importante per un personaggio molto amato

Dall’esordio al Grande Fratello al nuovo ruolo da attore: il personaggio molto amato ha appena annunciato un passo importante.

Sembrerebbe che questo sia proprio il periodo dei grandi annunci! Dopo l’esordio di Elodie nel mondo del cinema e la nuova avventura di Ignazio Moser, un altro personaggio tv molto amato ha appena rivelato una clamorosa novità: avrà un ruolo da attore!

Presente alla settantanovesima edizione del Festival del cinema di Venezia insieme a sua moglie, l’ex del Grande Fratello si è lasciato andare ad una lunga intervista a Super Guida Tv dove ha rivelato di aver finalmente ottenuto un ruolo da attore. Stando a quanto si apprende dal suo racconto, sembrerebbe che l’ex gieffino abbia tentato di entrare a far parte di questo mondo già subito dopo la sua esperienza nel reality, ma i risultati ottenuti sono stati perlopiù deludenti. Adesso, invece, non è stato affatto così: non solo ha ottenuto un ruolo da attore, ma il personaggio che ha interpretato l’ha rispecchiato davvero alla grande.

C’è chi sceglie di abbandonare il mondo dello spettacolo dopo il Grande Fratello e chi, nonostante non sia più una presenza fissa sul piccolo schermo nostrano, ha un unico obiettivo: il cinema! L’ex del reality di cui stiamo parlando ci è riuscito e non può non esserne felice.

Dal Grande Fratello ad attore: l’annuncio a sorpresa del personaggio amato

Un annuncio totalmente a sorpresa, quello rivelato dall’ex del Grande Fratello a Super Guida Tv: è pronto a debuttare come attore! Ha tanto desiderato questo momento, da come si può chiaramente comprendere dal suo racconto al settimanale, ed adesso che ci è riuscito a viverlo, non può fare a meno di condividere questo suo traguardo col suo pubblico. Il film si chiama ‘Il mondo è nostro’ e – da come raccontato dal diretto interessato – l’ex gieffino ha interpretato un ruolo che lo rispecchia alla grande! Non solo, infatti, ha avuto la possibilità di recitare con suo figlio, che interpreta il suo personaggio da piccolo, ma anche di incarnare un personaggio che ha le sue stesse passioni: lo sport e, soprattutto, il golf.

Forse in tantissimi hanno già capito di chi stiamo parlando: Ascanio Pacelli compie il suo debutto da attore! Emozionatissimo per questo suo esordio nel cinema – mondo in cui lui ha sempre desiderato esordire – l’ex gieffino è pronto per una nuova avventura.

Come va con Katia?

In nessuno c’avrebbe scommesso sul loro conto, ma invece Katia Pedrotti ed Ascanio Pacelli adesso sono ancora una coppia! I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello e – nonostante le prime titubanze di lei – sono riusciti a viversi una splendida storia d’amore, che continua ancora oggi. Sono convolati a nozze nel 2005 e qualche anno dopo sono diventati genitori di Tancredi e Matilde.

In bocca al lupo a Katia ed Ascanio per il loro futuro.