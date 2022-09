Leonardo Di Caprio ha una nuova fiamma? Adesso non si può più parlare solo di amicizia

Terminata la storia con Camila Morrone, Leonardo Di Caprio starebbe voltando pagina: indovinate chi sarebbe la nuova fiamma dell’attore!

Nella intensa vita sentimentale di Leonardo Di Caprio ci sarebbe una grossa novità. Almeno, questo è ciò che rivela la cronaca rosa straniera da qualche settimana: il divo americano è reduce dalla fine della relazione con la bellissima modella e attrice argentina Camila Morrone e pare che in questo momento sia preso da un forte interesse per un’altra donna altrettanto avvenente e famosa.

In questi giorni era nata perfino una polemica sulla presunta preferenza dell’interprete di Titanic per le ragazze con meno di 25 anni: passando in rassegna le sue love-stories, alcuni avevano insinuato che Di Caprio lascerebbe tutte le fidanzate appena queste compiono un quarto di secolo. Una teoria certamente bizzarra, che però curiosamente troverebbe riscontro anche nella fine della storia con la Morrone, la quale lo scorso 16 giugno ha spento, appunto, 25 candeline!

Quella che invece il gossip estero indica come la sua ipotetica nuova fiamma, di anni ne avrebbe 27. Ebbene, se questa supposta predilezione dell’attore per le under 25 dovesse essere reale, a quanto pare, per questa ragazza sarebbe disposto a metterla da parte. Anzi, stando ai rumors, le starebbe facendo una corte serrata! La fortunata la conosciamo tutti perché è una delle modelle più belle e affascinanti del mondo. Curiosi di scoprire di chi si tratta?

Leonardo Di Caprio, chi sarebbe la sua nuova fiamma: colpo di scena!

Nonostante in un primo momento Us Weekly abbia riferito che la celebre indossatrice non ricambierebbe l’interesse di Di Caprio e che tra i due si sia solo una buona amicizia, la verità, secondo People, sarebbe tutt’altra. L’attore e la sua nuova fiamma sarebbero stati avvistati insieme a New York, città dove abita lei insieme alla figlia.

Come detto prima, la fortunata su cui avrebbe posato gli occhi la star hollywoodiana è una modella molto famosa. Si tratta di Gigi Hadid, all’anagrafe Jelena Noura Hadid, top model nata a Los Angeles e sorella di Bella Hadid. La splendida 27enne è madre della piccola Khai, nata nel 2020 dalla relazione con Zayn Malik, ex componente dei One Direction, durata in tutto dal 2015 al 2021.

Secondo quanto emerso finora, con Di Caprio sarebbe in corso una frequentazione. “Si stanno conoscendo”, sostiene una fonte. Come il suo collega Brad Pitt, anche Leonardo starebbe quindi mettendosi in gioco nuovamente dal punto di vista sentimentale. Per ora non ci sono state né conferme né smentite da parte dei diretti interessati, ma non si può negare che, nonostante i vent’anni e passa di differenza tra i due, formerebbero davvero una bella coppia.

Che dire, in bocca al lupo ad entrambi!