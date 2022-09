Il look di Lulù Selassiè non passa inosservato: l’ex gieffina ha aggiunto quel dettaglio che oggi va molto di moda.

Lulu Selassiè ha fatto parte della sesta edizione del Grande Fratello Vip. E’ stata sicuramente una delle protagoniste del reality, sempre pronta a dire la sua. Infatti abbiamo visto che non si è mai tirata indietro nell’esprimere il suo pensiero. L’ingresso nella casa l’ha vista concorrente insieme alle sorelle, Jessica e Clarissa.

Per un paio di mesi hanno giocato come unico concorrente e verso dicembre del 2021 il trio è stato sciolto. Lei era sicuramente tra le favorite alla vittoria. E’ arrivata ad un passo dalla finalissima. Una volta fuori dalle quattro mura è tornata alla sua vita diversa da come l’aveva lasciata. Nella casa si è fatta amare molto dal pubblico, e lo stesso ha iniziato a seguirla fuori e soprattutto sui social.

Ed è sul suo canale instagram che qualche settimana fa ha annunciato l’uscita del suo primo singolo. L’ex gieffina al GF Vip aveva sempre messo in evidenza la sua passione per il canto, passione che adesso è pronta a diventare un vero e proprio lavoro. Lulù sui social parla con i suoi follower e interagisce pubblicando scatti e storie. In una ig di qualche giorno fa ha mostrato il suo look, com’è solita fare, che ha catturato l’attenzione di tutti: ha aggiunto un dettaglio che va molto di moda.

Lulù Selassiè cattura l’attenzione con il suo look: ha aggiunto un ‘dettaglio’ che va molto di moda

Qualche settimana Lulù ha fatto sapere della pubblicazione del suo primo singolo. Non ha rivelato il titolo ma in questi giorni ha fatto sapere che parlerà d’amore. L’ex gieffina già all’interno della casa del GF Vip aveva svelato della sua passione per la musica.

Molte volte l’abbiamo sentita intonare qualche canzone. Adesso è pronta a fare il salto. Nel video pubblicato sul suo canale instagram si è mostrata mentre canta. Aveva riportato in basso che in quel luogo, lo studio di registrazione, si sente al sicuro e può immergersi nei suoi pensieri e trasformarli in arte. Sul suo canale instagram è seguitissima e con i fan interagisce pubblicando scatti e storie. Ad agosto, per esempio, ha mostrato la sua particolare manicure. Molte volte mostra i suoi outfit ed è quello che ha fatto negli ultimi giorni, catturando l’attenzione.

Lulù ha indossato qualche sera fa un vestito corto coloratissimo, con delle scarpette abbinate e ha aggiunto un ‘dettaglio’ che adesso va molto di moda: l’avete notato? Stiamo parlando della bandana con la fantasia di fragole, sembrerebbe, che dà al suo look un tocco in più. L’ex gieffina è molto originale e questo possiamo notarlo anche dai suoi outfit che colpiscono sempre i migliaia di follower.